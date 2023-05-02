Eski eşinin yeni kocasını kurşunlayarak öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Eski eşinin yeni kocasını kurşunlayarak öldürdü

02.05.2023 22:04

Edirne'de bir kişi, eski eşinin yeni kocasını çalıştığı işyerinin önünde sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu.

Edirne'de eşinden boşanmış olan şüpheli şahıs S.C.E., eşinin yeni kocası Ö.E'nin sanayi sitesindeki çalıştığı işyerine gitti. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, eski koca S.C.E. yanında bulunan silahla yeni koca Ö.E'yi kurşun yağmuruna tutup ardından olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Bacaklarından yaralandığı öğrenilen Ö.E. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheli eski kocayı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli S. C. E. silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski eşinin yeni kocasını kurşunlayarak öldürdü - Son Dakika


Son Dakika
00:53 Gönül ilişkisi yaşadığı kadını başından vurup intihar etmek istedi
00:46 Gönül ilişkisi yaşadığı kadını başından vurup intihara kalkıştı
00:37 Kılıçdaroğlu mutfağına Ali Babacan'ı konuk aldı: Şampiyonlar Ligi hazır
00:33 Kadıköy'de korkunç cinayet! İstediği parçayı çalmayan müzisyeni bıçaklayarak öldürdü
00:32 Kadıköy'de istek parça cinayeti! Sahilde şarkı söyleyen genç, bıçaklanarak öldürüldü
00:08 Kılıçdaroğlu, mutfağına Ali Babacan'ı da soktu: Şampiyonlar Ligi hazır
00:06 İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırmaya başladı
00:00 İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırmaya başladı
00:01 Kılıçdaroğlu, 12 yıldır konteynerde yaşayan Vanlı depremzedelere söz verdi: İlk önce onlara gideceğim, bütün sorunlarını çözeceğim
23:54 Kılıçdaroğlu, Van'da 12 yıldır konteynerde yaşayan depremzede ailelere söz verdi: İlk önce onlara gideceğim, bütün sorunlarını çözeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2023 01:43:41. #1.13#
SON DAKİKA: Eski eşinin yeni kocasını kurşunlayarak öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement