Kocaeli'de eski eşini vuran adam, her şeyi itiraf etti: Eşimi başkasıyla görünce kıskandım, dayanamayıp vurdum - Son Dakika
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Kocaeli'de eski eşini vuran adam, her şeyi itiraf etti: Eşimi başkasıyla görünce kıskandım, dayanamayıp vurdum

23.12.2022 12:54

Kocaeli'de Levent Yelege, eski eşi Esma Nur Bakan ile eşi Sezer Bakan'ı tabancayla vurup ağır yaraladı. Ortaya çıkan yeni detaylara göre Yelege'nin eski eşi Esma Nur'un yeniden evlendiğini akrabaları aracılığıyla öğrendiği ve sonrasında genç kadını takip ederek kurşun yağdırdığı belirlendi. Levent Yelege emniyetteki ifadesinde, "İstanbul'da yaşıyorum, eşimle boşandım. Körfez'e geldiğimde eşimi başkasıyla görünce kıskandım, dayanamayıp vurdum" dedi.

Körfez Güney Mahallesi Oktay Uzuner Sokak'ta meydana gelen olayda Levent Yelege, yaklaşık 5 yıl önce boşandığı Esma Nur Bakan'ın evine gitti. Burada, Yelege ile Bakan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Levent Yelege, tabancayla eski eşi Esma Nur Bakan ve eşi Sezer Bakan'a kurşun yağdırdı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bakan çifti, yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. Levent Yelege ise polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Eski eşini vuran koca, her şeyi itiraf etti: Evlendiğini duydum, çok kıskandım

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Esma Nur Bakan, götürüldüğü özel hastaneden Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İki ameliyat geçiren ve göğsünden 3 mermi çıkartılan Esma Nur Bakan'ın yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürüyor. Aynı hastanede tedavisine devam edilen eşi Sezer Bakan'ın ise sırtına isabet eden ve omuriliğe yakın olan 2 merminin henüz çıkartılamadığı öğrenildi.

Eski eşini vuran koca, her şeyi itiraf etti: Evlendiğini duydum, çok kıskandım

"KISKANDIM, DAYANAMADIM"

Levent Yelege'nin, yaklaşık 5 yıl önce Esma Nur Bakan ile boşanmasının ardından İstanbul'da yaşadığı, akrabaları vasıtasıyla eski eşinin yeniden evlendiğini öğrendiği ve uzun süre iz sürüp çiftin adresini tespit ederek olayı gerçekleştirdiği belirtildi. Emniyetteki ifadesinde, olayı eski eşini kıskandığı için gerçekleştirdiğini söyleyen Yelege, "İstanbul'da yaşıyorum, eşimle boşandım. Körfez'e geldiğimde eşimi başkasıyla görünce kıskandım, dayanamayıp vurdum" dedi. Levent Yelege'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Eski eşini vuran koca, her şeyi itiraf etti: Evlendiğini duydum, çok kıskandım
Eski eşini vuran koca, her şeyi itiraf etti: Evlendiğini duydum, çok kıskandım
Eski eşini vuran koca, her şeyi itiraf etti: Evlendiğini duydum, çok kıskandım
Kaynak: DHA
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Esma Nur, Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de eski eşini vuran adam, her şeyi itiraf etti: Eşimi başkasıyla görünce kıskandım, dayanamayıp vurdum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de eski eşini vuran adam, her şeyi itiraf etti: Eşimi başkasıyla görünce kıskandım, dayanamayıp vurdum - Son Dakika
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