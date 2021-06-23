Eski eşiyle barıştı mı? O iddiaya cevap verdi

Kendi markasını oluşturma aşamasında olduğunu söyleyen Ersubaşı, "Gıda takviyesi ve cilt bakım ürünleri çıkaracağım" dedi.

Bir ara fazla kilolarıyla gündeme gelen Ersubaşı, "O eski halimden eser yok artık. Şu an 53 kiloyum. Biraz daha kilo verirsem daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Damla Ersubaşı, 2016 yılında evlendiği işletmeci Mustafa Can Keser'den geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak boşanmıştı. Tekrar bir araya geldikleri iddiasını yalanlayan güzel oyuncu, "Hayır, öyle bir durum yok" dedi.

Ersubaşı, muhabirlerin "Exxen platformunda yeni oyuncularıyla birlikte çekilen Sihirli Annem dizisi için Acun Ilıcalı sizi aradı mı?" sorusuna, "Aramadı. Onlar yeni bir kadro ile yola çıktılar" cevabını verdi.