Son Dakika Haberleri: Eski eşiyle birlikte yaşayan adamı öldürdü
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Eski eşiyle birlikte yaşayan adamı öldürdü

1 saat önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi, eski eşiyle birlikte yaşayan adamı bıçaklayarak öldürdü.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi, eski eşiyle birlikte yaşayan adamı bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde boşandığı eşinin Çalışkuşu Mahallesi'ndeki evine gelen Talat A., kadının birlikte yaşadığı Tolga T., ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Talat A., yanında getirdiği bıçakla Tolga T.'yi ağır yaraladı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Tolga T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen zanlıyı yakalamak için ekipler çalışma başlattı.

Öte yandan, zanlının eski eşinden 10 yaşında bir kızının olduğu ve boşandıktan sonra da Talat A.'ya uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

Eski eşiyle birlikte yaşayan adamı öldürdü

Karabağlar, Sabah, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 08:31 Kaynak: AA
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