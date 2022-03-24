Eski eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi öldüren sanığa müebbet hapis - Son Dakika
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Eski eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi öldüren sanığa müebbet hapis

24.03.2022 15:03
Eski eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi öldüren sanığa müebbet hapis

İstanbul Bağcılar'da eski eşinin ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Bağcılar'da eski eşinin ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Özcan Daşdemir, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Maktul İkram Özer'in kardeşi Necdet Özer ile sanığın avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, bir önceki celse açıkladığı sanık Daşdemir'in "kasten öldürme" suçundan müebbet, "olası kastla kasten yaralama" suçundan da 1 yıldan 2 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talepli mütalaasını tekrar etti.

Tutuklu sanık Özcan Daşdemir, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığı maktul İkram Özer'i "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın cezasında herhangi bir indirim de uygulamadı.

Üye hakim ise sanığa "kasten öldürme" suçundan verilen karara muhalefet şerhi koyarak, suçun tasarlanarak işlendiği görüşünü savundu.

Sanık Daşdemir'i müşteki Resul Kavak'a yönelik "kasten yaralama" suçundan ise 1 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Özcan Daşdemir'in eksi eşi ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü maktul İkram Özer'i 5 Ekim 2020'de Bağcılar'daki bir marketin önünde silahla öldürdüğü, müşteki Resul Kavak'ı da yaraladıktan sonra polise teslim olduğu anlatılıyor.

Özer'i öldürmeye karar veren sanığın, makul sürede bunu tasarlarken kararında sebat ve ısrar ettiği vurgulanan iddianamede, sanık Özcan Daşdemir'in "tasarlayarak öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 2 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

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Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Cumhuriyet, Bağcılar, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi öldüren sanığa müebbet hapis - Son Dakika


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