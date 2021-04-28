Eski Eskişehir Milletvekili Mail Büyükerman son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Eski Eskişehir Milletvekili Mail Büyükerman son yolculuğuna uğurlandı
28.04.2021 13:43
Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Eskişehir Milletvekili Mail Büyükerman'ın cenazesi toprağa verildi.
Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Eskişehir Milletvekili Mail Büyükerman'ın cenazesi toprağa verildi.
Gümülcine Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Büyükerman'ın yakınları, Tepebaşı İlçe Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı İlçe Belediye Başkanı Kazım Kurt ile vatandaşlar katıldı.
Serbest avukatlık, araştırmacı-yazarlık ve 21. dönem Eskişehir milletvekilliği yapan Büyükerman'ın cenazesi, törenin ardından Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığına defnedildi.
Son Dakika Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Müslümanlar Kabe'yi yoğun yağış altında tavaf etti Aşka gelen fenomen Duygu Özaslan, sevgilisiyle havuzda sarmaş dolaş poz verdi Yunanı korku sardı! Türkiye'nin yeni silahı için canlı yayında ne yorum yapacağını şaşırdı Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber El ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Instagram'dan aşklarını ilan etti Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi