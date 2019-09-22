Son Dakika Haberleri: Eski eşle nikah yolunda
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Eski eşle nikah yolunda

9 dakika önce

Genç yaşta evlenip ani bir kararla boşanan Ünsal, çok geçmeden yine bir araya geldiği Balkan'la ikinci kez nikah masasına oturacağının sinyalini verdi.

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Genç yaşta evlenip ani bir kararla boşanan Ünsal, çok geçmeden yine bir araya geldiği Balkan'la ikinci kez nikah masasına oturacağının sinyalini verdi. Ünlü şarkıcı, zamanla her şeyin yoluna girdiğini, artık düzenli bir yaşama adım atmak istediğini söyledi.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:15 
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