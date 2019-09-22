Eski eşle nikah yolunda
9 dakika önce
Genç yaşta evlenip ani bir kararla boşanan Ünsal, çok geçmeden yine bir araya geldiği Balkan'la ikinci kez nikah masasına oturacağının sinyalini verdi.
Genç yaşta evlenip ani bir kararla boşanan Ünsal, çok geçmeden yine bir araya geldiği Balkan'la ikinci kez nikah masasına oturacağının sinyalini verdi. Ünlü şarkıcı, zamanla her şeyin yoluna girdiğini, artık düzenli bir yaşama adım atmak istediğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:15
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