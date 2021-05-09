Eski eşten cip davası

İş insanı, şirketine ait cipi gasp ettikleri iddiasıyla Sevcan Zabit'in annesi ve babasına 70 bin liralık dava açtı. Davaya göre Cengiz Erberk, Sevcan Zabit ile evli olduğu dönemde şirket adına tescilli Suzuki marka 1994 model cipi kullanması için kayınpederi Hüseyin Zabit'e verdi. Cengiz Erberk ile Sevcan Zabit, aracın Zabit'e verilmesinden bir süre sonra boşandı. Boşanmanın ardından Cengiz Erberk cipi geri istedi. İcra takibi başlattı

Cipini alamayan Cengiz Erberk, yaptığı araştırma sonucu eski kayınpederi Hüseyin Zabit'in cipi 2014 yılında eşi Latife Zabit'e sattığını öğrendi. Hüseyin Zabit'in Cengiz Erberk'in mülkiyet hakkını gasp ettiğinin anlatıldığı dilekçede, "Cengiz Erberk, alacağının tahsili için icra takibi başlatmıştır. Davalılar takibe itiraz etmiştir. İtirazın iptali ile takibin 70 bin lira üzerinden devamına karar verilmesini istiyoruz" denildi.