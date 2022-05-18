Eski eşya taşıyan kamyonun kasa kısmında yangın çıktı, alev alev yanan eşyalar yola döküldü - Son Dakika
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Eski eşya taşıyan kamyonun kasa kısmında yangın çıktı, alev alev yanan eşyalar yola döküldü

18.05.2022 21:23

Eski eşya taşıyan kamyonun kasa kısmında yangın çıktı, alev alev yanan eşyalar yola döküldü Fatih'te eşya taşıyan kamyonun kasa kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Eski eşya taşıyan kamyonun kasa kısmında yangın çıktı, alev alev yanan eşyalar yola döküldü

İSTANBUL - Fatih'te eşya taşıyan kamyonun kasa kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sürücü aracın damperini açarak alev alev yanan eşyaları yola dökmeye çalıştı.

Fatih Aksaray Atatürk Bulvarı'nda seyir halinde olan kamyonun kasa kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede kasada bulunan eşyaların tutuşmasıyla alevler büyüdü. Çevrede vatandaşlar ve sürücüler paniğe kapıldı. Kamyonun damperini kaldıran sürücü yanan eşyaları yola dökmeye çalıştı. Aracın yandığını gören belediye ekipleri de alevlere yangın söndürme tüpü ile müdahale ederken, yaşanan korku dolu anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eski eşya taşıyan kamyonun kasa kısmında yangın çıktı, alev alev yanan eşyalar yola döküldü
Eski eşya taşıyan kamyonun kasa kısmında yangın çıktı, alev alev yanan eşyalar yola döküldü
Eski eşya taşıyan kamyonun kasa kısmında yangın çıktı, alev alev yanan eşyalar yola döküldü
Eski eşya taşıyan kamyonun kasa kısmında yangın çıktı, alev alev yanan eşyalar yola döküldü

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Fatih'te nakliye aracında çıkan yangın söndürüldü Fatih'te nakliye aracında çıkan yangın söndürüldü Eski eşya taşıyan kamyonun kasa kısmında yangın çıktı Eski eşya taşıyan kamyonun kasa kısmında yangın çıktı
Kaynak: İHA

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Yangın, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski eşya taşıyan kamyonun kasa kısmında yangın çıktı, alev alev yanan eşyalar yola döküldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski eşya taşıyan kamyonun kasa kısmında yangın çıktı, alev alev yanan eşyalar yola döküldü - Son Dakika
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