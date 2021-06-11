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Eski eşyalar kadınların elinde hatıralarını yaşatıyor - Son Dakika

Eski eşyalar kadınların elinde hatıralarını yaşatıyor

11.06.2021 11:06

Bayburt'ta açılan kurslara katılan kadınlar, tavan aralarında, bodrum ve depolarda unutulan eşyaları restore ederek yeniden kullanıma kazandırıyor.

Bayburt'ta açılan kurslara katılan kadınlar, tavan aralarında, bodrum ve depolarda unutulan eşyaları restore ederek yeniden kullanıma kazandırıyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce kursiyerlere mesleki nitelik kazandırmak amacıyla yaklaşık 5 ay önce ahşap boyama ve vernikleme kursu açıldı.

Farklı meslek guruplarından 12 kadının katıldığı kursta, haftanın 5 günü boyama ve vernikleme konusunda usta öğretici tarafından eğitim verildi.

Uygulamaya başlayan kadınlar, hem boş vakitlerini değerlendiriyor hem de ata yadigarı eski eşyaları restore ederek yeniden kullanılmasını sağlıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, AA muhabirine, vatandaşların meslek edinmelerini sağlayabilmek amacıyla merkez bünyesinde çeşitli kurslar açtıklarını söyledi.

Özellikle ahşap boyama ve vernikleme kursunun geri dönüşüm açısından önemli olduğunu belirten Karakaşoğlu, "Bu çalışma eskimiş, tavan arasına kaldırılmış çeşitli eşyaların tekrar boyanıp, üzerlerine çeşitli güzel resimler çizilerek tekrar evlerimizin en değerli köşelerinde yerini almasını sağlıyor. Bu sıfır atık ve geri dönüşüm için de çok önemli bir çalışma. Bu çalışmayla birlikte Bayburt'ta tavan arasına kaldırılmış eski eşyalarımızın tekrar evlerimizde ailelerimizin kullanımına sunulması gerçekten önemli." dedi.

"Hatırası olan eski eşyalarınızı halk eğitim merkezimize getirin"

Karakaşoğlu, vatandaşların mazisi olan ve bir köşeye terk edilen özellikle sandık, çeyiz, masa, koltuk gibi eski eşyaları eski görünümüne kavuşturmak için kurstaki öğrencilere teslim edebileceğini de kaydetti.

Usta öğretici Neşe Ahıskalıoğlu ise 5 yıldır uğraştığı işinin inceliklerini kursiyerlere aktarmanın mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

Öğrencileriyle birçok objeyi aslına zarar vermeden geri dönüşüme kazandırdıklarını aktaran Ahıskalıoğlu, "Sehpa, ünite, sandıklar gibi buraya getirebilecekleri bir çok objeyi hayata döndürüyoruz. Onlara yeni bir görünüm verip evlerinin baş köşelerinde tekrardan sergilemelerine imkan sağlıyoruz." diye konuştu.

Ahıskalıoğlu, eski eşyaların kültürel bir değer taşıdığına da işaret ederek, şöyle devam etti:

"Mesela yaklaşık 160 yıllık bir mazisi olan sandığımız var. Kullanılamaz halde olmasına rağmen bu sandığı kayınvalidem çok değer verip saklıyordu. Ben kursiyerlerimle bu sandığı yeniden elden geçirip ona götürünce çok mutlu oldu. Yine öğrencilerimizden birinin marangozlara götürüp tamir ettirmeye çalıştığı bir sehpası var. Marangoz bu sehpanın artık kullanılamayacağını söylemiş. O sehpayı buraya getirdiğinde o kadar güzel, önem vererek bunu elden geçirdik ki, sehpamızı görenler tanıyamadı. Bu tür bir çok örneklerimiz var."

Ahıskalıoğlu, tüm kadınları hem boş vakitlerini değerlendirmek hem de eski eşyalarının yeniden kullanılmasını sağlamak amacıyla kurslarına beklediklerini ifade etti.

Kursiyerlerden üniversite öğrencisi Buket Tuluk da boş vakitlerini değerlendirmek için kursa katıldığını belirterek, "Evimizdeki eski eşyaların tekrar kullanılmasını sağlıyoruz. Arkadaşlarımla birlikte burada mazisi olan bir şeyleri tekrar hayata kazandırmak bana huzur veriyor." ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden iki çocuk annesi Serdal Temel ise, Ahıskalıoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarından etkilenerek kursa katılmaya karar verdiğini anlattı.

Eski eşyalar kadınların elinde hatıralarını yaşatıyor
Eski eşyalar kadınların elinde hatıralarını yaşatıyor
Eski eşyalar kadınların elinde hatıralarını yaşatıyor
Eski eşyalar kadınların elinde hatıralarını yaşatıyor
Eski eşyalar kadınların elinde hatıralarını yaşatıyor
Eski eşyalar kadınların elinde hatıralarını yaşatıyor
Eski eşyalar kadınların elinde hatıralarını yaşatıyor
Eski eşyalar kadınların elinde hatıralarını yaşatıyor
Eski eşyalar kadınların elinde hatıralarını yaşatıyor

milli eğitim bakanlığı, Halk Eğitim Merkezi, geri dönüşüm, Bayburt, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Eski eşyalar kadınların elinde hatıralarını yaşatıyor - Son Dakika


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