Eski eşyalar kadınların elinde değerleniyor - Son Dakika
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Eski eşyalar kadınların elinde değerleniyor

25.06.2022 13:28
Eski eşyalar kadınların elinde değerleniyor

Kocaeli'de aralarında geçmişte kullanılan ahşap oy sandıklarının da olduğu eski eşyalar, kadınların elinden yeniden hayat buluyor.

Kocaeli'de aralarında geçmişte kullanılan ahşap oy sandıklarının da olduğu eski eşyalar, kadınların elinden yeniden hayat buluyor.

Büyükşehir Belediyesince Derince ilçesinde 9 ay önce açılan ahşap kursuna katılan yaşları 18 ila 80 arasında değişen 75 kadın, temin ettikleri eski ahşap eşyaların geri dönüşümünü sağlayarak "Sıfır Atık" projesine destek veriyor.

Geçmişte kullanılan ahşap oy sandıkları, eski sehpa, tepsi gibi eşyaları değerlendiren kadınlar, onlara yeni kullanım alanları açıyor.

"Kadınların geri dönüşüm konusundaki duyarlılığı arttı"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) eğitmeni Güler Vural, AA muhabirine, 22 yıldır el sanatları, ahşap, cam, seramik gibi alanlarda eğitim verdiğini söyledi.

Kurslarda, genelde geri dönüşüm çalışmalarına katkı sunmaya gayret gösterdiklerini belirten Vural, yeni bir ürün almak yerine eski eşyaları değerlendirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Çalışmalarla "Sıfır Atık" projesine de destek verdiklerini dile getiren Vural, kadınların bu konuda duyarlılığının arttığını vurguladı.

Vural, geçmişte kullanılan ahşap oy sandıklarının da geri dönüşümünü sağladıklarını aktararak şöyle devam etti:

"Sadece sandık anlamında değil, dikey olarak da çalışıyoruz. İçine raf koyduğumuz zaman ya da 2 sandığı üst üste koyduğumuz zaman bir dolap görüntüsünde de olabiliyor. Oy sandıklarını genelde arıcılar kullanıyormuş. Oy sandıklarını, sehpa olarak içi sandıklı puf olarak kullanıyoruz. Kursiyerlerimizden satanlar da hediye edenler de oluyor.

Yeni almak önemli değil. Asla bir kursiyere 'Yeni bir obje alıp boyayalım.' demiyoruz. Önemli olan o eskiyi yenilemek. Geri dönüşüm her konuda değerlendirilmelidir. Hiçbir şeyi ziyan etmemeliyiz."

"Bir şeyi yeniden canlandırmak çok güzel"

Kursiyerlerden 80 yaşındaki Eldebiran Semercioğlu da yaklaşık 16 yıldır KO-MEK kurslarına katıldığını, eğitmenlerden ve kursiyerlerden çok şey öğrendiğini anlattı.

Kursta güzel vakit geçirdiğini, hayata bağlandığını anlatan Semercioğlu, "Geri dönüşüm çalışması olarak eski televizyon sehpamı güzelce boyadım. Bayağı bir eşyanın dönüşümünü sağladım. Daha önce sandık yaptım. Bir şeyi yeniden canlandırmak çok güzel." dedi.

"Şu an dünyanın en çok ihtiyacı olan şey geri dönüşüm"

Kursiyerlerden sağlık çalışanı Kübra Nur Mutluer de boş vakitlerinde KO-MEK kurslarına geldiğini belirterek daha önce takı tasarımı, işaret dili ve Arapça kursuna katıldığını söyledi.

Ahşap kursunda eski eşyaları değerlendirdiklerini aktaran Mutluer, "Mesela dolap kapaklarından tablolar yapıyoruz, eski bozuk paralardan tablolar yapıyoruz, oy sandıklarını değerlendiriyoruz. Ahşabı değerlendirebileceğimiz en iyi şekilde değerlendiriyoruz çünkü ahşap bizim için çok değerli. Elimizdeki geri dönüşüm boyalarıyla akrilik boyalarla farklı objeler bularak, farklı çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Oy sandıkları çok güzel bir fikir. Çok hoş görünüyor. Hem geri dönüşüm olarak ekonomiye de çevreye de katkısı olan bir proje. Şu an dünyanın en çok ihtiyacı olan şey geri dönüşüm." açıklamasında bulundu.

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Kaynak: AA

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