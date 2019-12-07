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Eski eşyalar yeni oyuncaklara dönüştü

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklar için düzenlediği Oyuncak Atölyesi'ne katılan öğrenciler, eski eşyalar ve geri dönüşüm malzemeleriyle oyuncak yaptı.

Eski eşyalar yeni oyuncaklara dönüştü, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklar için düzenlediği Oyuncak Atölyesi'ne katılan öğrenciler, eski eşyalar ve geri dönüşüm malzemeleriyle oyuncak yaptı. Oyuncaklar 11 Aralık'a kadar Yeni Mahalle Kültür Merkezinde sergilenecek.


Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Yeni Mahalle Kültür Merkezi'nde çocuklar için "Oyuncak Atölyesi" gerçekleştirildi. Çocuklara eski eşyaların çöp olmadığı bilincinin aşılanması amacıyla düzenlenen renkli etkinliğe Kepez Aslanlar İlk ve Ortaokulu öğrencileri katıldı.


Çocuklar, teknoloji tasarım ve görsel sanatlar branş öğretmenleri eşliğinde, oyuncaklarını kendi yaptı. Gün boyu süren eğlenceli ve öğretici etkinlikte eski kullanılmayan eşyalar ve geri dönüşüm malzemelerinden birbirinden güzel ve yepyeni oyuncaklar oluşturuldu. Yapılan oyuncaklar 11 Aralık'a kadar Yeni Mahalle Kültür Merkezi'nde sergilenecek. Serginin ardından katılımcı okul geri dönüşüm malzemelerinden yapılan oyuncakları kendi okulunda da sergileyecek. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:51 Kaynak: İHA
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