Son Dakika Haberleri: Eski eşyaları toplayıp okula "müze" kurdular
Son Dakika Güncel Haber

Eski eşyaları toplayıp okula "müze" kurdular

55 dakika önce

İnegöl ilçesinde, Yeniceköy Mahallesi'ndeki Ömer Osman Çağlayan Ortaokulunda bölge insanının kullandığı eski eşyalardan oluşan müze kuruldu.

Eski eşyaları toplayıp okula
İnegöl ilçesinde, Yeniceköy Mahallesi'ndeki Ömer Osman Çağlayan Ortaokulunda bölge insanının kullandığı eski eşyalardan oluşan müze kuruldu.
Öğretmen, öğrenci ve veliler tarafından 6 aylık bir çalışma sonucu oluşturulan müze ilgi görüyor.
Okul Müdürü Hayrettin Doğan, yaptığı açıklamada, müze fikrinin öğretmenlerden çıktığını söyledi.
Öğrenciler aracılığıyla velilere duyuru yaptıklarını belirten Doğan, şöyle konuştu:
"Velilerimiz evlerinde bulunan bu değerli eşyaları, öğrencilerimizin geçmişle bağını koparmamaları adına müzemize hediye etti" şeklinde konuştu.
Çocuklarımız burada geçmiş ile geleceği sentezliyor çünkü geçmişini bilmeyen geleceğini öğrenemez. Öğrencilerimiz, dersliklerimizde çalışmalarını yürütürken bir taraftan da buraya gelerek geçmişle olan bağlarını kuvvetlendirip geleceğe ışık tutuyorlar ve böyle bir ortamda ders yapıyorlar. Bu projemizi İlçe Kaymakamlığımız, Belediye Başkanlığımız ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz de çok takdir ettiler ve desteklerini esirgemediler. Kendilerine ve müzemizde emeği olan herkese teşekkür ediyorum."
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:02 Kaynak: AA
Çağlayan, İnegöl, Yeniceköy Mahallesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kurduğu sistem ile topraksız çilek üretiyor! Tek tuşla hem sulama hem de ilaçlama yapıyor Komşular kötü koku ihbarında bulundu! Eve giren polis büyük şok yaşadı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı Son dakika! Bomba tehdidi yolcu uçağını indirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 12:57:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski eşyaları toplayıp okula "müze" kurdular
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]