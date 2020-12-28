Eski evlerin duvarları yazı tahtası oldu - Son Dakika

Eski evlerin duvarları yazı tahtası oldu

Burdur 'da çoğu terk edilmiş evlerin duvarlarına sprey boyayla yazılan yazılar görüntü kirliliği oluşturmasının yanında fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.Burdur'da kent merkezinde terk edilmiş evlerin duvarlarına sprey boyayla yazılan yazılar ilginç mesajlar içeriyor. Kimisinde aşkın ilan edildiği yazılarda kimisinde ise sitem yer alıyor. Kimisi de yazarının içinde bulunduğu psikolojik durumu duvara yansıtıyor.

Tarihi evler ve duvarlardaki yazılar bölge için görüntü kirliliği de oluşturuyor. Buna rağmen hem tarihi evler hem de duvarlarındaki yazılar fotoğraf severlerin ilgisini çekiyor. Bölgedeki tarihi evler arasında dolaşan fotoğraf tutkunları hem evleri hem de duvarlarındaki yazıları ölümsüzleştiriyor.