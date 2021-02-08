Eski evleriyle ünlü Hacıfeyzullah Mahallesi'nde 2 ev alev alev yandı - Son Dakika

Eski evleriyle ünlü Hacıfeyzullah Mahallesi'nde 2 ev alev alev yandı

08.02.2021 02:40

Eski evleriyle ünlü Hacıfeyzullah Mahallesi'nde 2 ev alev alev yandı Yangında iki eski ev kullanılamaz hale geldi Kuşadası'nda yangın sosyal mesafeyi unutturdu Ev yangınında itfaiye ekiplerine mahalleli yardım etti Kuşadası'nda tarihi sit alanında çıkan yangında koruma altında bulunan iki katlı...

Eski evleriyle ünlü Hacıfeyzullah Mahallesi'nde 2 ev alev alev yandı

Yangında iki eski ev kullanılamaz hale geldi

Kuşadası'nda yangın sosyal mesafeyi unutturdu

Ev yangınında itfaiye ekiplerine mahalleli yardım etti

AYDIN - Kuşadası'nda tarihi sit alanında çıkan yangında koruma altında bulunan iki katlı iki eski ev tamamen yandı. Kısa zamanda müdahale edilen yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları ile alevler yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınabildi. Bazı itfaiyeciler dumandan zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nın eski evleriyle ünlü Hacıfeyzullah Mahallesi Gökçen Sokak'ta iki katlı eski bir evde Saat: 00.20 sıralarında yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın sırasında Ali Varol'a ait evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, yangın kısa sürede büyüdü ve bitişiğindeki Cezmi Fıstıkçı'ya ait bir başka eski eve de sıçradı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgede geniş çaplı önlem aldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının çevredeki diğer evlere sıçramaması için büyük çaba sarfedildi. Yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangın sonucu iki katlı iki eski ev tamamen yandı ve kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında iki evde de kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Bu arada, yangın sırasında dumanların çevreye yayılması sonucu dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kuşadası'nın eski evleriyle ünlü mahallesinde çıkan ve iki evin kül olmasına yol açan yangının ardından itfaiye ve polis ekipleri soruşturma başlattı.

Eski evleriyle ünlü Hacıfeyzullah Mahallesi'nde 2 ev alev alev yandı
Eski evleriyle ünlü Hacıfeyzullah Mahallesi'nde 2 ev alev alev yandı
Eski evleriyle ünlü Hacıfeyzullah Mahallesi'nde 2 ev alev alev yandı
Eski evleriyle ünlü Hacıfeyzullah Mahallesi'nde 2 ev alev alev yandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kuşadası, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eski evleriyle ünlü Hacıfeyzullah Mahallesi'nde 2 ev alev alev yandı - Son Dakika


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