Eski F.Bahçeli Lugano'dan G.Saray maçı itirafı: Derbiden sonra Erdoğan'dan mektup aldım - Son Dakika

Eski F.Bahçeli Lugano'dan G.Saray maçı itirafı: Derbiden sonra Erdoğan'dan mektup aldım

17.02.2021 19:05
Eski F.Bahçeli Lugano'dan G.Saray maçı itirafı: Derbiden sonra Erdoğan'dan mektup aldım, System.String[]

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Lugano, 2009 yılında oynadıkları ve kırmızı kart gördüğü Galatasaray derbisinden sonra dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'dan mektup aldını itiraf etti. Lugano, mektupta Erdoğan'ın kendisine kötü bir örnek olduğunu belirttiğini dile getirdi.

Fenerbahçe formasını 2006 ile 2011 yılları arasında giyen Diego Lugano, İtalya'da verdiği röportajda Galatasaray ile oynadıkları derbileri anlattı ve 2009'da oynadıkları derbinin ardından Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine mesaj yolladığını kaydetti.

Uruguaylı eski futbolcu, "İstanbul derbisi, hayal edilenin bile ötesinde bir gerginlik taşır. Uluslararası medyada daha az yer bulsa da, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin sosyal, politik ve biraz dini bir yanı da vardır. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbiler, duygusal açıdan da çok önemlidir. Benim karakterimi de geliştiren bir derbi oldu" dedi.

"ERDOĞAN BANA DERBİDE KÖTÜ BİR ÖRNEK OLDUĞUMU SÖYLEDİ"

Galatasaray derbilerinde 3 gol atıp 3 de kırmızı kart gördüğünü belirten Lugano, 2009 yılındaki derbiyle ilgili, "Ali Sami Yen'de oynadığımız bir maçta gerçek bir savaşla karşılaştım, 4 oyuncu kırmızı kart gördü. Hemen ardından tribünde insanlar çıldırdı, koltukları yaktı, cehennem atmosferi oluşturdu. Ertesi gün bizzat Recep Tayyip Erdoğan'dan bir mektup geldi, bana benim derbide kötü bir örnek olduğumu söylüyordu" ifadelerini kullandı.

Eski F.Bahçeli Lugano'dan G.Saray maçı itirafı: Derbiden sonra Erdoğan'dan mektup aldım

Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray, Fenerbahçe, Lugano, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski F.Bahçeli Lugano'dan G.Saray maçı itirafı: Derbiden sonra Erdoğan'dan mektup aldım - Son Dakika Spor


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