Eski fabrika arazisindeki onlarca köpek mahalleliyi tedirgin ediyor - Son Dakika
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Eski fabrika arazisindeki onlarca köpek mahalleliyi tedirgin ediyor

08.03.2022 12:06
Eski fabrika arazisindeki onlarca köpek mahalleliyi tedirgin ediyor

BAĞCILAR'da bulunan eski demir çelik fabrikasını çok sayıda köpek mesken tuttu.

BAĞCILAR'da bulunan eski demir çelik fabrikasını çok sayıda köpek mesken tuttu. Sayıları günden güne artan köpekler mahallede tedirginlik yarattı. Özel mülkiyet olduğu için alana giremediklerini belirten hayvanseverler ise, köpeklerin birbirlerini öldürdüklerini iddia ederek buna çözüm bulunmasını istedi.

15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan eski demir çelik fabrikası 8 sene önce faaliyetini durdurdu. Fabrika yıkıldıktan sonra 50 bin metrekarenin üzerinde olduğu belirtilen alan köpeklere kaldı. Çevredekiler, sayıları her geçen gün artan köpeklerin zarar verme ihtimalinden dolayı çocuklarını alandan uzak tutmaya çalışıyor. İçeride birbirleri ile dalaşan köpekler, çevredekilerin iddiasına göre birbirlerini de öldürüyor. Vatandaşların aradığı Bağcılar Belediyesi'ne bağlı ekiplerin de fabrika alanının özel mülk olmasından dolayı köpeklere müdahale edemediği öne sürülüyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen çabalarını sürdüren hayvanseverler, köpekler için çözüm arayışlarını sürdürüyor. Hayvanseverler, eski fabrika arazisinin özel mülk olmasından kaynaklı nedenlerle içeri girmekte zorluk yaşadıklarını dile getiriyor.

"TESPİT EDEBİLDİĞİMİZ 200'ÜN ÜZERİNDE SOKAK HAYVANI VAR"

Çevrede oturan hayvansever Burcu Günenç "Burası eski bir fabrika alanı Bağcılar'da. 50 dönümlük alan içerisinde kısırlaştırma çalışması yapılmadığından dolayı bizim tespit edebildiğimiz, 200'ün üzerinde sokak hayvanı var. Sürekli yavrulamaya devam ettikleri için çok sayıda yavru köpek var. Besleyen yok. Kendi çabamızla besleme yapmaya çalıştık. Mama fiyatlarından dolayı kuru mama alamıyoruz. Artık birbirlerini boğmaya başladılar" dedi.

"KÖPEKLER PARÇALANMIŞ, DİĞER PARÇALARI YENMİŞ"Özel mülk olduğu için içeri giremediklerini belirten Burcu Günenç, "Bağcılar Belediyesi'ne başvurduk, 'Alan elverişli olmadığı için alamıyoruz' diyorlar. Bu açlıkla hayvanlar sokağa çıkarsa da insanlara zarar verebilirler. Yavrular büyük hayvanlar tarafından öldürülüyor, çünkü açlar. İçeride çok ölü var.  Kimisi hayvanların durumundan şikayetçi, kimisi çok havlıyorlar diye şikayetçi. Parçalanmış köpekler, köpeğin diğer parçaları yenmiş" şeklinde konuştu.


Eski fabrika arazisindeki onlarca köpek mahalleliyi tedirgin ediyor
Eski fabrika arazisindeki onlarca köpek mahalleliyi tedirgin ediyor
Eski fabrika arazisindeki onlarca köpek mahalleliyi tedirgin ediyor
Eski fabrika arazisindeki onlarca köpek mahalleliyi tedirgin ediyor
Eski fabrika arazisindeki onlarca köpek mahalleliyi tedirgin ediyor
Eski fabrika arazisindeki onlarca köpek mahalleliyi tedirgin ediyor
Eski fabrika arazisindeki onlarca köpek mahalleliyi tedirgin ediyor
Eski fabrika arazisindeki onlarca köpek mahalleliyi tedirgin ediyor
Eski fabrika arazisindeki onlarca köpek mahalleliyi tedirgin ediyor
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15 Temmuz, Bağcılar, Fabrika, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eski fabrika arazisindeki onlarca köpek mahalleliyi tedirgin ediyor - Son Dakika


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