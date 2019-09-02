Eski FARC liderlerinin "yeniden silahlanma" kararı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kolombiya hükümeti ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasındaki anlaşmazlığın 2016'da varılan anlaşma uyarınca çözülmesi temennisinde bulundu.

Sözcü Aksoy, Kolombiya'daki bazı eski FARC militanlarının yeniden silahlanma kararı hakkında bakanlığa yöneltilen soruya yazılı yanıt verdi.

Türkiye'nin Kolombiya hükümetiyle FARC arasında 2016'da imzalanan barış anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını ve bu anlaşmayla hayata geçirilen barış sürecine başından beri katkı sağladığını hatırlatan Aksoy, "Bu çerçevede, Kolombiya hükümeti ile FARC arasındaki anlaşmazlığın 2016'da varılan anlaşma uyarınca çözülmesini temenni ediyoruz. Kolombiya'daki barış sürecine verdiğimiz destek devam edecektir." ifadesini kullandı.

FARC'ın yeniden silahlanma adımı

Kolombiya'da 2016'da hükümetle barış anlaşması imzalayan FARC eski yöneticilerinden "Ivan Marquez" kod adlı Luciano Marin, yeniden silahlanacaklarını açıklamıştı.

Çevresinde eski FARC militanlarının bulunduğu görülen Marin, hükümetin barış anlaşmasına ihanet ettiğini, bu nedenle yeniden silahlanma kararı aldıklarını kaydetmişti.

"Devlet en önemli yükümlülüklerini yerine getirmedi, vatandaşlarının yaşam haklarını korumadı ve özellikle siyasi sebeplerle düzenlenen suikastlardan vazgeçmedi." diyen Marin, bundan sonra farklı taktikler uygulayacaklarını, sadece kendilerine yapılan saldırılara karşılık vereceklerini ve fidye için adam kaçırmayacaklarını söylemişti.

FARC yarım yüzyılın ardından silahı bırakmıştı

FARC, yarım yüzyılı aşan çatışma geçmişinin ardından 27 Haziran 2017'de elindeki son silahı da Birleşmiş Milletlere (BM) törenle teslim etmişti. Mesetas kenti kırsalındaki La Guajira toplanma alanında yapılan törene, dönemin Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, BM Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault ve örgüt Lideri Rodrigo Londono katılmıştı.

Örgüt lideri Londono, bir daha ellerine silah almayacaklarını açıklamıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.

Yeni Devlet Başkanı barışa karşı

Kolombiya'da 2018'de yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde merkez sağ görüşlü Demokrat Partinin adayı Ivan Duque Marquez birinci çıkmıştı.

Yeni seçilen Devlet Başkanı, selefi Juan Manuel Santos'un FARC ile ekim 2016'da imzaladığı barış anlaşmasının bazı hükümlerine karşı olduğunu ilan etmişti.