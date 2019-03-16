Eski Farc Mensuplarının 'Sivil Hayata Entegrasyon' Çalışmaları Devam Ediyor
1 saat önce
Kolombiya'nın Antioquia kentindeki eğitim ve yeniden entegrasyon bölgesindeki tesislerde eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) militanları terzilik ve aşçılık eğitimi alıyor.
Kolombiya
'nın Antioquia kentindeki eğitim ve yeniden entegrasyon bölgesindeki tesislerde eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) militanları terzilik ve aşçılık eğitimi alıyor. Hükümetle barış anlaşması imzalayan ve silah bırakan FARC mensuplarının 'sivil hayata entegrasyon' çalışmaları devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:51 Kaynak: AA
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