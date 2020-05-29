Eski Fas Başbakanı Abdurrahmen el-Yusufi hayatını kaybetti - Son Dakika

Eski Fas Başbakanı Abdurrahman el-Yusufi 96 yaşında hayatını kaybetti.

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, Yusufi yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Kazablanka kentindeki bir hastanede yaşamını yitirdi.

Yerel basında yer alan haberlerde, eski Başbakan Yusufi'nin birkaç gün önce sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Abdurrahman el-Yusufi, Kral 2. Hasan'a muhalefetiyle biliniyordu. Yusufi, Genel Başkanı olduğu Sosyalist Birlik Partisi'nin 1997'de yapılan genel seçimleri kazanması üzerine Mart 1998'de kurduğu hükümette 2002'ye kadar başbakan olarak görev yapmıştı.

Ülkede 2002'de yapılan genel seçimlerde partisi ilk sırada yer almasına rağmen Kral 2. Hasan'ın hükümeti kurma görevini İdris Cettu'ya vermesi üzerine Yusufi siyaseti bırakmıştı.