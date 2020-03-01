Eski Fas Başbakanı Benkiran'dan Dışişleri Bakanı'nın Filistinle ilgili açıklamasına tepki Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski Fas Başbakanı Benkiran'dan Dışişleri Bakanı'nın Filistinle ilgili açıklamasına tepki Açıklaması - Son Dakika

Eski Fas Başbakanı Benkiran'dan Dışişleri Bakanı'nın Filistinle ilgili açıklamasına tepki Açıklaması

6 saat önce

Eski Fas Başbakanı Abdulilah Benkiran, Dışişleri Bakanı Nasır Burita'nın "Fas'ın öncelikli meselesinin Filistin değil Batı Sahra meselesi" olduğu yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Eski Fas Başbakanı Benkiran'dan Dışişleri Bakanı'nın Filistinle ilgili açıklamasına tepki Açıklaması, System.String[]

Eski Fas Başbakanı Abdulilah Benkiran, Dışişleri Bakanı Nasır Burita'nın "Fas'ın öncelikli meselesinin Filistin değil Batı Sahra meselesi" olduğu yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Adalet ve Kalkınma Partisinin Gençlik Komitesinin başkent Rabat'taki toplantısında konuşan Benkiran, "Ne yazık ki, Dışişleri Bakanı çıkıp öncelikli meselemiz, Filistin değil Batı Sahra ve güney bölgelerinin birliği meselesidir demiştir. Neden bu iki mesele arasında bir kıyasa gidiyorsunuz? Güneydeki bölgeler bizim ulusal meselemizdir, ilkemizdir ve ne pahasına olursa ondan vazgeçmemiz söz konusu değildir. Aynı şey Filistin meselesi için de geçerlidir." dedi.

Filistin meselesinin her şeyden önce tüm Müslümanları ilgilendirdiğini belirten Benkiran, "Filistinlileri, Batı tarafından desteklenen, yüzlerce nükleer başlığa sahip bir devletin karşısında yapayalnız bırakmak ayıp değil mi? İslam bu mudur?" diye konuştu.

Batı Sahra ile Filistin meselesi arasında seçim yapılamayacağını söyleyen Benkiran, Batı Sahra'nın Fas'ın ulusal meselesi, Filistin'in ise Arapların ve Müslümanların meselesi olduğunu sözlerine ekledi.

Burita, 5 Şubat'ta, Parlamentonun üst kanadı Danışmanlar Meclisinde Dışişleri, Sınırlar, Ulusal Savunma ve İşgal Altındaki Bölgeler Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, "Bir girişim (ABD'nin sözde barış planı) söz konusu. Bunun olumlu olduğunu ve ilk defa iki devletli çözümden bahsettiğini söylememiz gerek. Filistinlilerin bu girişimi zorla kabul etmesi gerekmiyor. Tavırlarını ifade etmek hakları ve Fas da onları bu konuda destekleyecektir." demişti.

Meclis üyelerinden birinin, Fas'ın sözde barış planında takındığı tavrı eleştirmesi ve Filistin'in "Fas'ın öncelikli meselesi" olduğu yönündeki sözleri üzerine Burita, "Fas'ın öncelikli meselesi Batı Sahra meselesidir. Filistinlilerden çok Filistinli olmamız gerekmez." ifadelerini kullanmıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:50 Kaynak: AA
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