Üye Girişi
Eski Fazilet Partisi İl Başkanı Erdoğan'ın cenazesi Rize'de defnedildi - Son Dakika

Eski Fazilet Partisi İl Başkanı Erdoğan'ın cenazesi Rize'de defnedildi

18.02.2022 15:45

Ankara'da hayatını kaybeden eski Fazilet Partisi Rize İl Başkanı Ahmet Erdoğan'ın cenazesi, memleketi Rize'de toprağa verildi.

Ankara'da hayatını kaybeden eski Fazilet Partisi Rize İl Başkanı Ahmet Erdoğan'ın cenazesi, memleketi Rize'de toprağa verildi.

Başkentte bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede vefat eden Erdoğan'ın cenazesi, Hacı Bayram Veli Camisi'nde dün düzenlenen törenin ardından Güneysu ilçesine getirildi.

Erdoğan için Güneysu Merkez Camisi'nde gerçekleştirilen cenaze törenine, babası Hızır Erdoğan ve diğer yakınlarının yanı sıra Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, Güneysu Kaymakamı Arif Oltulu, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ahmet Erdoğan'ın cenazesi, cuma vakti kılınan namazın ardından ilçeye bağlı Ortaköy köyünde aile mezarlığına defnedildi.

Eski Fazilet Partisi İl Başkanı Erdoğan'ın cenazesi Rize'de defnedildi
Eski Fazilet Partisi İl Başkanı Erdoğan'ın cenazesi Rize'de defnedildi
Eski Fazilet Partisi İl Başkanı Erdoğan'ın cenazesi Rize'de defnedildi

YORUMLAR
500
Öldürülen 18 yaşındaki gencin ardından 'seyreltme' projesi başlatıldı! 4 bin 514 Suriyeli ilçeden ayrıldı Öldürülen 18 yaşındaki gencin ardından 'seyreltme' projesi başlatıldı! 4 bin 514 Suriyeli ilçeden ayrıldı

Fazilet Partisi, Cenaze, Ankara, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Fazilet Partisi İl Başkanı Erdoğan'ın cenazesi Rize'de defnedildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:37 "Hedefiniz Erdoğan'ı yıkmak mı" diye soruldu! Kılıçdaroğlu: Erdoğan bugün var yarın yok, ama Türkiye Cumhuriyeti bakidir!
15:14 Yemek Sepeti kuryeleri kararlı! Bugün de Alman Başkonsolosluğu önünde toplandılar, haklarını istediler!
15:13 Bakan Bozdağ, 16 yaşında katledilen Sıla Şentürk'ün ailesine başsağlığı diledi: Olayın yakın takipçisiyim
15:11 Hobisini çiftliğe dönüştürdü! 1200 tavuğun yumurtalarıyla zengin oldu
15:10 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Yıldırım Projesi ile ilgili sürpriz ne?
15:07 "Ülkemizde herkes özgürdür" diyen Orhan Gencebay özür diledi: Gülşen benim evladımdır!
15:06 NASA'dan korkutan açıklama: Deniz seviyesinin yükselmesiyle sahil kıyıları sular altında kalabilir
15:01 Trabzonspor'dan bir ilk! Forma satışı 200 bini geçecek gibi duruyor
14:58 Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Esra ve Ozan'ın arasındaki buzlar eriyor
14:58 288 kişinin bulunduğu İtalyan gemisi alev aldı! Yunan makamları, herkesi kurtardığını açıklarken, ülke basını 11 kişi kayıp dedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 15:54:21. #1.11#
SON DAKİKA: Eski Fazilet Partisi İl Başkanı Erdoğan'ın cenazesi Rize'de defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement