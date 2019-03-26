Son Dakika Haberleri: Eski Fed başkanı resesyon beklemiyor

Eski Fed başkanı resesyon beklemiyor

1 saat önce

ABD ekonomisinde resesyon beklemediğini dile getiren eski Fed Başkanı Yellen, terse dönen getiri eğrisinin faiz indirimi ihtiyacına işaret ediyor olabileceğini söyledi.

Eski Fed başkanı resesyon beklemiyor, System.String[]
ABD ekonomisinde resesyon beklemediğini dile getiren eski Fed Başkanı Yellen, terse dönen getiri eğrisinin faiz indirimi ihtiyacına işaret ediyor olabileceğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:52 

Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi
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