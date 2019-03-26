Eski Fed başkanı resesyon beklemiyor
1 saat önce
ABD ekonomisinde resesyon beklemediğini dile getiren eski Fed Başkanı Yellen, terse dönen getiri eğrisinin faiz indirimi ihtiyacına işaret ediyor olabileceğini söyledi.
ABD ekonomisinde resesyon beklemediğini dile getiren eski Fed Başkanı Yellen, terse dönen getiri eğrisinin faiz indirimi ihtiyacına işaret ediyor olabileceğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:52
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