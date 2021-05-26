ESKİ FEDERASYON BAŞKANI AĞABEYİNİN ACI HABERİYLE KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ - Son Dakika

ERZURUM'da, tedavi gördüğü hastanede doktordan, Türkiye Dağcılık Federasyonu eski başkanlarından ağabeyi Ziya Mengenecioğlu'nun (65) kurtarılamadığını öğrenen Şahin Mengenecioğlu (60), geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Mengenecioğlu kardeşler, 10 yıl önce kaybettikleri anneleriyle yan yana toprağa verildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu eski başkanlarından, emekli ve bekar olan Ziya Mengenecioğlu, bir süre önce yakalandığı bağırsak kanseri nedeniyle önceki gün fenalaştı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mengenecioğlu, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Ziya Mengenecioğlu, dün sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Hastane doktoru, Mengenecioğlu'nun servis önünde bekleyen yakınlarına acı haberi verdi. Ağabeyinden gelecek iyi haberi bekleyen, evli ve 3 çocuk babası Şahin Mengenecioğlu, büyük üzüntü yaşarken, fenalaştı. Elini, yüzünü yıkamak için lavaboya giden Mengenecioğlu, kapının önünde yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Şahin Mengenecioğlu da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mengenecioğlu kardeşler, 10 yıl önce kaybettikleri anneleri Feriha Mengenecioğlu'nun sağ ve sol tarafındaki mezarlarda, gözyaşlarıyla toprağa verildi.