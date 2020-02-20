Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Mehmet Emin Cankurtaran anıldı - Son Dakika
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Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Mehmet Emin Cankurtaran anıldı

6 saat önce

Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Mehmet Emin Cankurtaran, vefatının 11. yılında mezarı başında anıldı.

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Mehmet Emin Cankurtaran anıldı, System.String[]

Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Mehmet Emin Cankurtaran, vefatının 11. yılında mezarı başında anıldı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2009'da yaşamını yitiren Mehmet Emin Cankurtaran için Zincirlikuyu Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine, 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Ruşen Çetin, kulübün eski yöneticisi Ünal Uzun, eski UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik ile merhumun ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Anma töreninde, Mehmet Emin Cankurtaran'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Emin Cankurtaran, Zincirlikuyu, Fenerbahçe, Ünal Uzun, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:54 Kaynak: AA
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