Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'ya Hakaret Ettiği...
1 saat önce
IHAAW155335-ASA/07-03-2019- Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, 3 bin 480 lira adli para cezasına çarptırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:59 Kaynak: İHA
Aziz Yıldırım'a Para Cezası
Aziz Yıldırım'a Rasim Ozan Kütahyalı'ya Hakaretten Para Cezası
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