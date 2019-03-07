Son Dakika Haberleri: Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'ya Hakaret Ettiği...

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'ya Hakaret Ettiği...

1 saat önce

IHAAW155335-ASA/07-03-2019- Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, 3 bin 480 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'ya Hakaret Ettiği..., System.String[]
IHAAW155335-ASA/07-03-2019

- Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, 3 bin 480 lira adli para cezasına çarptırıldı. 07.03.2019 15: 53: 35 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:59 Kaynak: İHA

Rasim Ozan Kütahyalı, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü, 3. Sayfa
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