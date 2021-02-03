Eski Fenerbahçeli Anelka, Hyeres'in sportif direktörü oldu - Son Dakika

Eski Fenerbahçeli Anelka, Hyeres'in sportif direktörü oldu

03.02.2021 21:20
Eski Fenerbahçeli Anelka, Hyeres'in sportif direktörü oldu, System.String[]

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Fransa'nın efsane golcülerinden Nicolas Anelka, Fransa Bölgesel 2. Lig ekibi Hyeres'in sportif direktörlüğüne getirildi.

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Nicolas Anelka, sportif direktör olarak futbola geri döndü.

41 yaşındaki futbol efsanesi, Fransa Bölgesel 2. Lig ekiplerinden Hyeres'in sportif direktörlüğüne getirildi. Anelka daha önce Lille altyapısında görev yapmıştı. Hyeres takımını yakın zamanda Mourad Boudjellal satın almıştı.

Eski Fenerbahçeli Anelka, Hyeres'in sportif direktörü oldu

F.BAHÇE İLE ŞAMPİYONLUK YAŞAMIŞTI

Futbolculuk kariyerinde Paris Saint Germain, Real Madrid, Arsenal, Liverpool, Manchester City gibi dünya devlerinin formasını giyen Nicolas Anelka, 2005 ve 2006 olmak üzere 2 yıl Fenerbahçe'de oynamış ve sarı lacivertlilerle bir lig şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.

Eski Fenerbahçeli Anelka, Hyeres'in sportif direktörü oldu

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Son Dakika Spor Eski Fenerbahçeli Anelka, Hyeres'in sportif direktörü oldu - Son Dakika Spor


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