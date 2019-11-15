Son Dakika Haberleri: Eski Fenerbahçeli Emenike'nin Westerlo macerası 2 ay sürmedi
Son Dakika Spor Eski Fenerbahçeli Emenike'nin Westerlo macerası 2 ay sürmedi - Son Dakika Spor

Eski Fenerbahçeli Emenike'nin Westerlo macerası 2 ay sürmedi

6 saat önce

Belçika 2. Futbol Ligi ekibi Westerlo'da, Nijeryalı forvet Emmanuel Emenike'nin sözleşmesi feshedildi.

Eski Fenerbahçeli Emenike'nin Westerlo macerası 2 ay sürmedi, System.String[]

Belçika 2. Futbol Ligi ekibi Westerlo'da, Nijeryalı forvet Emmanuel Emenike'nin sözleşmesi feshedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcu Emenike ve Westerlo, oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesi konusunda anlaşmaya varmıştır." ifadeleri yer aldı.

Türkiye'de Kardemir Karabükspor ve Fenerbahçe formaları giyen 32 yaşındaki Emenike, Belçika ekibine 19 Eylül'de katılmıştı.

Emenike, 2 aydan kısa süre kaldığı Westerlo'da, sadece bir kez ilk 11'de sahaya çıkarken, 4 defa sonradan oyuna dahil oldu ve bu müsabakalarda gol atamadı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:02 Kaynak: AA
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