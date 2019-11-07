Son Dakika Haberleri: Eski Fenerbahçeli futbolcu Atkinson'ın ölümünde bir polis cinayetle suçlandı
Son Dakika Güncel Eski Fenerbahçeli futbolcu Atkinson'ın ölümünde bir polis cinayetle suçlandı

Eski Fenerbahçeli futbolcu Atkinson'ın ölümünde bir polis cinayetle suçlandı

7 saat önce

Fenerbahçe'de 1995-1996 sezonunda forma giyen İngiliz futbolcu Dalian Atkinson'ın ölümüyle ilgili olarak bir polis memuru cinayetle suçlandı.

Eski Fenerbahçeli futbolcu Atkinson'ın ölümünde bir polis cinayetle suçlandı, System.String[]

Fenerbahçe'de 1995-1996 sezonunda forma giyen İngiliz futbolcu Dalian Atkinson'ın ölümüyle ilgili olarak bir polis memuru cinayetle suçlandı.

İngiliz Kraliyet Savcılığı'nın açıklamasında, Dalian Atkinson'ın 15 Ağustos 2016'daki ölümünün ardından yapılan soruşturma kapsamında bugün bir polis memurunun cinayetle suçlandığı belirtildi.

Başka bir polis memuruna da basit yaralama suçu yöneltildiği belirtilen açıklamada, kararın olaya ilişkin bir soruşturma yapan Bağımsız Polis Davranış Birimi'nin sunduğu tüm kanıtların dikkatlice incelenmesinin ardından verildiği kaydedildi.

Polis memurlarının bugün Birmingham kentinde mahkeme çıkarılması bekleniyor.

Olay

15 Ağustos 2016 tarihinde gece saatlerinde Telford kentinden gelen ihbar sonrası olay yerine giden polis ekibi, 48 yaşındaki Atkinson'a şok cihazıyla müdahale etmişti.

Olay sonrasında hastaneye kaldırılan Atkinson, saat 03.00 civarında hayatını kaybetmişti. Atkinson'ın şok cihazının neden olduğu kalp krizi nedeniyle öldüğü belirtilmişti.

Aston Villa forması altında 1991-1995 yıllarında 85 maçta 23 gol atan Atkinson, Fenerbahçe'ye transfer olmuş, 1995-1996 sezonunda sarı-lacivertli ekip ile 21 maça çıkıp 10 kez fileleri havalandırmıştı.

Fenerbahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:18 Kaynak: AA
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