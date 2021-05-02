Eski Fenerbahçeli hoca: Aziz Yıldırım'ın verdiği kart sayesinde polis çevirmesine bile takılmadım

Fenerbahçe'yi çalıştırdığı 2015/16 sezonunda ligi ikinci sırada tamamlayan Vitor Pereira, ülkesi Portekiz'de yayın yapan TVI 24 kanalıyla özel bir röportaj gerçekleştirdi. Sarı Lacivertliler'de görev yaptığı döneme dair ilginç bir anısını paylaşan 52 yaşındaki teknik adam, Aziz Yıldırım'ın kendisine verdiği ayrıcalıklı karttan bahsetti.

Vitor Pereira şunları söyledi:

"GALATASARAY STADINA YAKIN OTURUYORDUM"

Anılarımı aktarmaya Türkiye'den başlayabilirim. İstanbul'da Avrupa yakasında oturuyordum ve her gün çalışmak için Asya yakasına gidiyordum. Galatasaray'ın stadına yakın bir yerde kalıyordum. İki yakayı birbirine bağlayan tek bir köprü vardı ve bu kaotik bir durumdu. Tüm caddelerin bitiş noktası orasıydı. Bu nedenle antrenmanlara gitmek problemliydi. Bir buçuk saat bir yakaya, bir buçuk saat de diğer yakaya geçmek için uğraşıyordunuz. Bazen daha fazla sürdüğü de oluyordu.

"BUNU GÖRDÜN MÜ VİTOR?"

Bir gün Başkan Aziz Yıldırım'a 'Evimi seviyorum ama artık burada yaşayamam. Çünkü çok yorucu.' dedim. Bana bu problemi çözeceğini söyledi. Birkaç gün sonra yanıma bir kartla geldi ve 'Bunu gördün mü? Artık yol kenarından, şeritler ve diğer arabalar arasından gidebilirsin. Böylece sıra beklemek zorunda kalmayacaksın.' dedi. Ceza alacağımı düşünmüştüm ama bu kartla hiçbir problem yaşamayacağım konusunda bana garanti verdi.Kurallardan muaf oldum.