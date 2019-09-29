Eski Fenerbahçeli Islam Slimani göz kamaştırıyor!

Sarı Lacivertli forma ile ligde sadece 1 gol atabilen Cezayirli futbolcu, Monaco formasıyla 5 maçta 4 gol kaydetti. Brest maçına damga vuran 31 yaşındaki oyuncu, 90 dakikayı 1 gol, 3 asistle tamamladı.



Geçen sezon Fenerbahçe'deki başarısız performansıyla taraftarlara saç-baş yoldurtan Islam Slimani, Monaco'da adeta küllerinden doğdu. Fransız ekibinde gollerine yeniden başlayan golcü oyuncu, Brest maçında çıkışını sürdürdü.



Ligue 1'in 8. haftasında Monaco, Brest'i 4-1 mağlup ederken maça damga vuran Slimani, mücadeleyi 3 asist 1 golle tamamladı. 5 maçta 4 gol 4 asiste ulaşan 31 yaşındaki futbolcunun bu performansı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.



2018-2019 sezonunun başında Premier Lig ekibi Leicester City'den kiralanan Slimani, 25 maçta forma giymişti. Kaçırdığı gollerle isminin altında ezilen Slimani, Sarı Lacivertli forma ile 25 maça çıkarken, ligde ve kupada 1 gol, Avrupa Ligi'nde ise 3 gol kaydetmişti.