Son Dakika Haberleri: Eski Fenerbahçeli Islam Slimani göz kamaştırıyor!
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Eski Fenerbahçeli Islam Slimani göz kamaştırıyor!

18 dakika önce

Sarı Lacivertli forma ile ligde sadece 1 gol atabilen Cezayirli futbolcu, Monaco formasıyla 5 maçta 4 gol kaydetti.

Eski Fenerbahçeli Islam Slimani göz kamaştırıyor!, System.String[]

Sarı Lacivertli forma ile ligde sadece 1 gol atabilen Cezayirli futbolcu, Monaco formasıyla 5 maçta 4 gol kaydetti. Brest maçına damga vuran 31 yaşındaki oyuncu, 90 dakikayı 1 gol, 3 asistle tamamladı.


Geçen sezon Fenerbahçe'deki başarısız performansıyla taraftarlara saç-baş yoldurtan Islam Slimani, Monaco'da adeta küllerinden doğdu. Fransız ekibinde gollerine yeniden başlayan golcü oyuncu, Brest maçında çıkışını sürdürdü.


Ligue 1'in 8. haftasında Monaco, Brest'i 4-1 mağlup ederken maça damga vuran Slimani, mücadeleyi 3 asist 1 golle tamamladı. 5 maçta 4 gol 4 asiste ulaşan 31 yaşındaki futbolcunun bu performansı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.


2018-2019 sezonunun başında Premier Lig ekibi Leicester City'den kiralanan Slimani, 25 maçta forma giymişti. Kaçırdığı gollerle isminin altında ezilen Slimani, Sarı Lacivertli forma ile 25 maça çıkarken, ligde ve kupada 1 gol, Avrupa Ligi'nde ise 3 gol kaydetmişti.

Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:16 
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