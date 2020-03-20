Eski Fenerbahçeli Simon Kjaer inanamıyor: 'Çok tuhaf...' - Son Dakika
Son Dakika Spor Eski Fenerbahçeli Simon Kjaer inanamıyor: 'Çok tuhaf...' - Son Dakika Spor

Eski Fenerbahçeli Simon Kjaer inanamıyor: 'Çok tuhaf...'

6 saat önce

AC Milan forması giyen Danimarkalı oyuncu Simon Kjaer, koronavirüs salgını nedeniyle yaşananları tuhaf olarak nitelendirdi.

Eski Fenerbahçeli Simon Kjaer inanamıyor: 'Çok tuhaf...', System.String[]

AC Milan forması giyen Danimarkalı oyuncu Simon Kjaer, koronavirüs salgını nedeniyle yaşananları tuhaf olarak nitelendirdi.


Yaklaşık iki haftadır maç yapmadıklarını söyleyen Kjaer, "Sakatlığım vardı. Açıkçası bu sayede biraz toparlanma fırsatı buldum. Kendimi daha iyi hissediyorum" diye konuştu.


Serie A'daki tüm maçların 3 Nisan'a kadar seyircisiz oynatılması kararı hakkında da konuşan tecrübeli savunmacı, "Taraftar olmayınca sahada sizi motive edecek hiçbir şey olmuyor. Güzel bir tecrübe olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Milan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:27 

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