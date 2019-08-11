Eski Fenerbahçeli Skrtel'in Atalanta'daki yıllık kazancı şok etti

Geçen sezon Kanarya'da stoperde oynayan Martin Skrtel ile Roman Neustadter'inm yeni takımlarındaki yıllık kazançları sadece 1'er milyon euro...Skrtel, Fenerbahçe'nin 2 milyon euroluk yıllık ücret teklifini geri çevirmişti.

Geçen sezon Kanarya'da stoperde oynayan Martin Skrtel ile Roman Neustadter'inm yeni takımlarındaki yıllık kazançları sadece 1'er milyon euro...



Skrtel, Fenerbahçe'nin 2 milyon euroluk yıllık ücret teklifini geri çevirmişti... Slovak oyuncu sarı lacivertli ekipte senelik 2.5 milyon euro garanti ücret kazanıyordu.

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