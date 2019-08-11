Son Dakika Haberleri: Eski Fenerbahçeli Skrtel'in Atalanta'daki yıllık kazancı şok etti
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Eski Fenerbahçeli Skrtel'in Atalanta'daki yıllık kazancı şok etti

57 dakika önce

Geçen sezon Kanarya'da stoperde oynayan Martin Skrtel ile Roman Neustadter'inm yeni takımlarındaki yıllık kazançları sadece 1'er milyon euro...Skrtel, Fenerbahçe'nin 2 milyon euroluk yıllık ücret teklifini geri çevirmişti.

Eski Fenerbahçeli Skrtel'in Atalanta'daki yıllık kazancı şok etti, System.String[]
Geçen sezon Kanarya'da stoperde oynayan Martin Skrtel ile Roman Neustadter'inm yeni takımlarındaki yıllık kazançları sadece 1'er milyon euro...

Skrtel, Fenerbahçe'nin 2 milyon euroluk yıllık ücret teklifini geri çevirmişti... Slovak oyuncu sarı lacivertli ekipte senelik 2.5 milyon euro garanti ücret kazanıyordu.
Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 03:46 
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