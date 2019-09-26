Son Dakika Haberleri: Eski Fenerbahçeli Vincent Janssen siftah yaptı
Son Dakika Spor Haber

Eski Fenerbahçeli Vincent Janssen siftah yaptı

1 saat önce

Spor Arena | 2017-18 sezonunda Fenerbahçe formasını terleten Vincent Janssen Meksika'da Monterrey formasıyla futbol yaşantısını sürdürüyor.

Eski Fenerbahçeli Vincent Janssen siftah yaptı, System.String[]

Spor Arena | 2017-18 sezonunda Fenerbahçe formasını terleten Vincent Janssen Meksika'da Monterrey formasıyla futbol yaşantısını sürdürüyor.


Hollandalı futbolcu 7. maçında ilk golünü dün gece kaydetti. Takımının Cruz Azul ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Janssen 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile devam eden maçın 74. dakikasında ağları sarstı.


Tottenham, 2016 yılında 22 milyon euro bonservisle aldığı Vincent Janssen'in 6,3 milyon euro karşılığında Monterrey'e transfer olduğunu duyurmuştu.

Vincent Janssen, Fenerbahçe, Meksika, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçeli taraftarlardan derbi biletlerine yoğun talep
Dev derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek! İşte Çakır'ın karnesi Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme: Allah rızası için bağırın Zeki ve Yusuf'un formasını giydiği Lille, Strasbourg'u 2-0 yendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 09:28:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski Fenerbahçeli Vincent Janssen siftah yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]