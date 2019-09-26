Eski Fenerbahçeli Vincent Janssen siftah yaptı

Spor Arena | 2017-18 sezonunda Fenerbahçe formasını terleten Vincent Janssen Meksika'da Monterrey formasıyla futbol yaşantısını sürdürüyor.



Hollandalı futbolcu 7. maçında ilk golünü dün gece kaydetti. Takımının Cruz Azul ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Janssen 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile devam eden maçın 74. dakikasında ağları sarstı.



Tottenham, 2016 yılında 22 milyon euro bonservisle aldığı Vincent Janssen'in 6,3 milyon euro karşılığında Monterrey'e transfer olduğunu duyurmuştu.