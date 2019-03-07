Son Dakika Haberleri: Eski Fenerbahçeli Yıldızı Görenler Şok Oldu!

Eski Fenerbahçeli Yıldızı Görenler Şok Oldu!

1 saat önce

Eski Fenerbahçeli Van Hooijdonk, Breda'da düzenlenen bir karnavalda giydiği kostümle sosyal medyada gündem oldu.

Eski Fenerbahçeli Yıldızı Görenler Şok Oldu!, System.String[]
Eski Fenerbahçeli Van Hooijdonk, Breda'da düzenlenen bir karnavalda giydiği kostümle sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden biri olan Hollandalı eski futbolcu Piere Van Hooijdonk, Hollanda'da bir karnavala katıldı.

İşte o görüntüler...
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:30 

Fenerbahçe, Hollanda, Van Hooijdonk, Güncel
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