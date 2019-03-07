Eski Fenerbahçeli Yıldızı Görenler Şok Oldu!
1 saat önce
Eski Fenerbahçeli Van Hooijdonk, Breda'da düzenlenen bir karnavalda giydiği kostümle sosyal medyada gündem oldu.
Eski Fenerbahçeli Van Hooijdonk, Breda'da düzenlenen bir karnavalda giydiği kostümle sosyal medyada gündem oldu.
Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden biri olan Hollandalı eski futbolcu Piere Van Hooijdonk, Hollanda'da bir karnavala katıldı.
İşte o görüntüler...
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:30
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