Eski Fildişi Sahili Meclis Başkanı hakkında tutuklama kararı verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski Fildişi Sahili Meclis Başkanı hakkında tutuklama kararı verildi - Son Dakika

Eski Fildişi Sahili Meclis Başkanı hakkında tutuklama kararı verildi

6 saat önce

Eski Fildişi Sahili Meclis Başkanı Guillaume Soro hakkında, kamu fonlarını zimmetine geçirmek suçlamasıyla tutuklama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Eski Fildişi Sahili Meclis Başkanı hakkında tutuklama kararı verildi, System.String[]

Eski Fildişi Sahili Meclis Başkanı Guillaume Soro hakkında, kamu fonlarını zimmetine geçirmek suçlamasıyla tutuklama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Ulusal Meclis Başkanlığından 8 Şubat'ta istifa etmesinin ardından ülkeyi terk eden Soro, aday olacağını duyurduğu 2020 cumhurbaşkanı seçimi kampanyasını başlatmak için Fildişi Sahili'ne dönmek istedi ancak Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara yönetimi, Soro hakkında kamu fonlarını istikrarsızlaştırmak ve zimmetine geçirmek suçlamasıyla tutuklama kararı çıkardı.

Soro'nun Paris'ten gelen uçağı, güvenlik nedenleri gerekçe gösterilerek komşu ülke Gana'nın başkenti Accra'ya indi.

Guillaume Soro, eski Cumhurbaşkanı Lauren Gbagbo döneminde, ülkenin kuzeyini kontrol eden ayrılıkçıların lideriydi.

Ouattara'nın eski müttefiği Soro, 2007-2012 arasında başbakanlık yapmıştı. 2012'de meclis başkanlığı görevine başlayan Soro, Cumhurbaşkanının iktidar koalisyonunun tek parti olarak birleşme önerisini reddederek, şubatta meclis başkanlığı görevini bırakmıştı.

Haziranda, 31 Ekim 2020'de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aday olacağını açıklayan Soro, seçim kampanyasını başlatmak için 23 Aralık'ta dönmeyi planlıyordu.

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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:52 Kaynak: AA
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