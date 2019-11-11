Son Dakika Haberleri: Eski Filistin Devlet Başkanı Arafat'ı anma töreni
Son Dakika Güncel Eski Filistin Devlet Başkanı Arafat'ı anma töreni

Eski Filistin Devlet Başkanı Arafat'ı anma töreni

7 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Bayrak detayları Anma töreni için gelen Filistinliler Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşma yapması Eski Filistin Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yasir Arafat'ın 15'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle Ramallah kentindeki Arafat Anıt Mezarı'nda...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bayrak detayları

Anma töreni için gelen Filistinliler

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşma yapması Eski Filistin Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yasir Arafat'ın 15'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle Ramallah kentindeki Arafat Anıt Mezarı'nda anma töreni düzenlendi. Törene katılan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas konuşma yaptı.

Eski Filistin Devlet Başkanı Arafat'ı anma töreni

Yaser Arafat, Mahmud Abbas, Filistin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:07 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayıp ilanı verilen kişinin cansız bedeni ağaçlık alanda bulundu
Karısının boğazını keserek öldüren koca hakim karşısına çıktı: "Başka biriyle görüştüğünü gördüm" Rusya Dışişleri Bakanlığı: İngiliz istihbarat subayının ölümünün Rusya ile ilişkilendirilmesine anlam veremiyoruz Meclis raporu hazırlandı: 150 gencin intiharında mavi balina şüphesi var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 00:39:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski Filistin Devlet Başkanı Arafat'ı anma töreni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]