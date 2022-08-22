Eski Formula 1 patronu Ecclestone, dolandırıcılık suçlamasıyla hakim karşısında (2) - Son Dakika
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Eski Formula 1 patronu Ecclestone, dolandırıcılık suçlamasıyla hakim karşısında (2)

22.08.2022 14:02

Eski Formula 1 patronu Bernie Ecclestone, dolandırıcılıkla suçlandığı davada hakim karşısına çıktı.

Eski Formula 1 patronu Bernie Ecclestone, dolandırıcılıkla suçlandığı davada hakim karşısına çıktı. Londra'daki Westminster Sulh Mahkemesi'nde görülen davada, Ecclestone'a, denizaşırı varlıklarına yönelik sahte temsil yoluyla dolandırıcılık suçlanması yöneltiliyor.

Kraliyet Başsavcısı Andrew Penhale, vergi dairesinden gelen kanıtları inceledikten sonra, yetkililerin Ecclestone'a 400 milyon pound değerindeki denizaşırı varlıkları beyan etmemesi nedeniyle suçlama yetkisi verdiğini söylemişti.

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Kaynak: AA

Bernie Ecclestone, Formula 1, Londra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Formula 1 patronu Ecclestone, dolandırıcılık suçlamasıyla hakim karşısında (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski Formula 1 patronu Ecclestone, dolandırıcılık suçlamasıyla hakim karşısında (2) - Son Dakika
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