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Eski Formula 1 pilotu Stirling Moss, yaşamını yitirdi
6 saat önce
Eski Formula 1 pilotlarından Stirling Moss, 90 yaşında hayatını kaybetti.
Eski Formula 1 pilotlarından Stirling Moss, 90 yaşında hayatını kaybetti.
İngiliz basınında yer alan haberlerde, göğüs enfeksiyonu nedeniyle uzun süredir tedavi gören Moss'un yaşamını yitirdiği belirtildi.
"Sir" unvanı da bulunan eski İngiliz sürücü, kariyeri boyunca birçok kategoride yer aldığı 529 yarıştan 212'sini kazanmasına rağmen dünya şampiyonluğu elde edememişti.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 01:52 Kaynak: AA
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