Eski fotoğraflarda gördü, sosyal medyada satmaya başladı

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Eser Yenenler'in Evlilik Teklifi Ettiği Sevgilisine Aldığı Tektaş Alay Konusu Oldu

Eski Fotoğraflar İş Sahibi Yaptı! 45 Yıl Önce Babası ve Dedesinin Yaptığı İşi Yapmaya Başladı