Eski Fransa Başbakanı Fillon'a 5 yıl hapis cezası - Son Dakika

Eski Fransa Başbakanı Fillon'a 5 yıl hapis cezası

Fransa'da 2002-2007 döneminde başbakanlık yapan François Fillon'a 5 yıl hapis cezası ile 375 bin euro para cezası verildi.

Fransa'da 2002-2007 döneminde başbakanlık yapan François Fillon'a 5 yıl hapis cezası ile 375 bin euro para cezası verildi.

3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor

Fransa'da eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde 2002 ve 2007 yıllarında başbakanlık yapan François Fillon hakkında "kamu kaynaklarının kötüye kullanılmasında iş birliği" ve "nitelikli dolandırıcılık" gerekçesi ile açılan davada karar çıktı. Başkent Paris Adliyesi'nde görülen davada mahkeme, Fillon'u ve eşi Penelope Fillon'u "eşi ve çocuklarına devlet bütçesinden para ödetmek, kamu malını zimmete geçirmek ve sahtecilik" suçlarından suçlu buldu. Mahkeme, Fillon'a 2'si kesin olmak üzere 5 yıl hapis cezası, 375 bin euro para cezası ve 10 yıl boyunca politikadan men, Fillon'un eşine ise 3 yıl tecilli hapis cezası ve 375 bin euro para cezası verdi. Mahkeme, aynı davada yargılanan Fillon'un yardımcısı Marc Joulaud'u ise 3 yıl tecilli hapis cezası ile 20 bin euro para cezasına çarptırdı. Mahkeme, ayrıca Fillon çifti ve Joulaud'dan zimmetlerine geçirdikleri 1 milyon euronun da geri alınmasına karar verdi.

Fillon çiftinin avukatı Antonin Levy, mahkumiyet kararına itiraz edeceklerini ve davayı temyize götüreceklerini açıklayarak, "Skandal koşullarda yürütülen bu davanın kararı adil değil, yeni bir duruşma talep edeceğiz" dedi.

Fillon, 2017 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde favori aday olarak gösterilirken, eşinin 8 yıl boyunca mecliste hiç çalışmadan "danışman" sıfatıyla 900 bin euro maaş aldığı iddia edilmişti. Eski başbakan suçlamaları hep reddetmişti.

(İHA)

François Fillon, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 20:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eski Fransa Başbakanı Fillon'a 5 yıl hapis cezası - Son Dakika

Son Dakika

00:33 3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı 23:55 Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi 21:52 Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 20:04 Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi 18:30 17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti 17:19 Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu yaralandı 16:39 Altının kilogramı 390 bin 500 liraya yükseldi 16:23 Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu 16:08 Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı 14:53 Muhteşem Yüzyıl hayranı çıkan Cardi B'ye Bergüzar Korel'den esprili gönderme 14:05 Obradovic'in ayrılığıyla sarsılan Fenerbahçe Beko, genel menajer Gherardini ile 2 yıllık sözleşme yeniledi 10:52 Cedi Osman, Ebru Şahin ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı 10:13 Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e şans göndermesi: Köprüden düşse, Beylerbeyi'ne çıkar ve 2 de lüfer kapar 08:09 Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
00:32
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
23:54
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
23:40
Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor
23:27
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
23:25
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
23:18
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
23:11
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
23:05
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
22:48
Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi
22:35
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 03:04:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski Fransa Başbakanı Fillon'a 5 yıl hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]