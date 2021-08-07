Üye Girişi
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüştü - Son Dakika

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüştü

07.08.2021 02:31
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüştü, System.String[]

Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi kabul etti.

Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi kabul etti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, basına kapalı görüşme, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşti.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmezken, Sarkozy'nin, Gine hükümetine bazı konularda danışmanlık yaptığı ve arabuluculuk görevi üstlendiği biliniyor.

Cumhurbaşkanı olarak görev yaptığı (2007-2012) dönemde Gine'yi hiç ziyaret etmeyen Sarkozy, sadece geçen yıl bu ülkeye 3 kez geldi.

Sarkozy'nin, yakın dostu olan İsrailli iş adamı Beny Steinmetz'in şirketi BSGR ile Gine hükümeti arasında yaşanan madencilik ruhsatı krizinin çözümünde kilit rol oynadığı biliniyor.

Gine hükümeti, BSGR'ye verilen madencilik ruhsatını yolsuzluk iddiaları nedeniyle 2014'te iptal etmişti.

Şirket ile Gine hükümeti arasında büyüyen kriz, 2019'da BSGR'nin, Simandou'daki demir madeninin işletmesine ilişkin haklarından feragat etmesiyle son bulmuştu.

O dönem Sarkozy'nin, şirketle Gine hükümetini uzlaştırmak için sık sık Cumhurbaşkanı Conde ile görüştüğü biliniyordu.

Steinmetz, 22 Ocak'ta Cenevre Mahkemesinde görülen davada, Gine'nin en büyük demir cevheri olan Simandou'daki madenin kullanım hakkını alabilmek için 8,5 milyon dolar rüşvet vermekten suçlu bulunmuştu.

Nicolas Sarkozy, cumhurbaşkanı, Fransa, Gine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüştü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı, 5 ilde 13 noktada söndürme çalışmaları sürüyor 00:28 47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı, 5 ilde 13 noktada söndürme çalışmaları sürüyor Beşiktaş hazırlık maçında Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldı 23:31 Beşiktaş hazırlık maçında Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldı Son Dakika: Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı 22:44 Son Dakika: Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı
PSG ile anlaşma aşamasında olan Messi'ye, Katar'dan astronomik teklif! 1 milyar euro ödemeye hazırlar 22:05 PSG ile anlaşma aşamasında olan Messi'ye, Katar'dan astronomik teklif! 1 milyar euro ödemeye hazırlar Vitor Pereira kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! 4 futbolcunun daha kadro dışı kalması an meselesi 21:24 Vitor Pereira kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! 4 futbolcunun daha kadro dışı kalması an meselesi Ünlü model Khloe Kardashian'dan çarpıcı itiraf: Bekaretimi 14 yaşında kaybettim 18:12 Ünlü model Khloe Kardashian'dan çarpıcı itiraf: Bekaretimi 14 yaşında kaybettim
Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş 17:21 Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş Dinlenmek için bagaja giren şoför, muavin tarafından ölü bulundu 16:56 Dinlenmek için bagaja giren şoför, muavin tarafından ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
17:53 Yunanistan üzerinden gelen kül bulutu 4 ilimizi kapladı! Solunum hastalığı olanlar dışarı çıkmamalı
17:51 Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı
17:50 Son Dakika: Merih Demiral, Atalanta'da! Kulüp, "Hoş Geldin" mesajı paylaştı
17:35 MasterChef yarışmacısı Fikret Tuğ: Fatih Terim'i örnek alıyorum, şampiyonluktan başka ihtimal yok
17:32 Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakacağını düşünüyor
17:23 Altının kilogramı 496 bin liraya düştü
16:49 Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde "cumartesi" kararı çıktı
16:47 Fenerbahçe'den yeni atak! Vize almak için İstanbul'a gelen Burak Kapacak'ı, Bordeaux'un elinden kaptı
16:42 İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve Valilik yarın için sel ve dolu uyarısı yaptı
16:39 Erdoğan'ın "En ciddi sıkıntımız" dediği sorunu teslim ettiği Ziya Selçuk 3 yılda pes etti
Tanju Özcan'dan kayyum iddialarına çok sert yanıt: Bana kayyum atayacak adamın alnını karışlarım Tanju Özcan'dan kayyum iddialarına çok sert yanıt: Bana kayyum atayacak adamın alnını karışlarım         
00:33
Barcelona'da büyük çöküş! Messi'nin gidişine sinirlenen Agüero, takımdan ayrılmak istiyor Barcelona'da büyük çöküş! Messi'nin gidişine sinirlenen Agüero, takımdan ayrılmak istiyor         
00:17
Kılıçdaroğlu'ndan adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen belediye başkanlarına mesaj: İkinci dönem de devam etmeliler Kılıçdaroğlu'ndan adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen belediye başkanlarına mesaj: İkinci dönem de devam etmeliler         
23:22
Erol Uygun'dan Esra Hankulu'nun kuzenine tehdit: Canıyla değil, ailesiyle ödeyecek Erol Uygun'dan Esra Hankulu'nun kuzenine tehdit: Canıyla değil, ailesiyle ödeyecek         
22:26
5 gündür kayıp Samet'in cansız bedeni bulundu 5 gündür kayıp Samet'in cansız bedeni bulundu         
21:31
Galatasaray'da Falcao, Inter Miami'nin teklifini kabul etti! Ayrılık kısa süre içerisinde gerçekleşecek Galatasaray'da Falcao, Inter Miami'nin teklifini kabul etti! Ayrılık kısa süre içerisinde gerçekleşecek         
20:40
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı         
17:52
Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölüm raporunda çarpıcı detay! Köpek korkusu ölüm getirmiş Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölüm raporunda çarpıcı detay! Köpek korkusu ölüm getirmiş         
17:19
Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde "cumartesi" kararı çıktı         
16:50
Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize         
16:46
O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu         
16:17
Akşener'den Akşener'den "Yangın devam ederken neden buradasınız?" sorusuna cevap: Türkiye'nin diğer yerlerinde de esnaf yanıyor         
14:20
Metroya maskesiz binip Metroya maskesiz binip "Özel harekatçıyım" diyen şahıs vagondan zorla indirildi         
13:47
Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı         
13:33
Şüpheli olarak gözaltına alınan Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun son görüntüleri Şüpheli olarak gözaltına alınan Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun son görüntüleri         
12:15
Kötü şaka Fenerbahçe kariyerini bitirdi! Caner Erkin'in ayrılışının detayları ortaya çıktı Kötü şaka Fenerbahçe kariyerini bitirdi! Caner Erkin'in ayrılışının detayları ortaya çıktı         
09:24
MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2021 02:44:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement