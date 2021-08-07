Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüştü - Son Dakika

Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi kabul etti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, basına kapalı görüşme, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşti.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmezken, Sarkozy'nin, Gine hükümetine bazı konularda danışmanlık yaptığı ve arabuluculuk görevi üstlendiği biliniyor.

Cumhurbaşkanı olarak görev yaptığı (2007-2012) dönemde Gine'yi hiç ziyaret etmeyen Sarkozy, sadece geçen yıl bu ülkeye 3 kez geldi.

Sarkozy'nin, yakın dostu olan İsrailli iş adamı Beny Steinmetz'in şirketi BSGR ile Gine hükümeti arasında yaşanan madencilik ruhsatı krizinin çözümünde kilit rol oynadığı biliniyor.

Gine hükümeti, BSGR'ye verilen madencilik ruhsatını yolsuzluk iddiaları nedeniyle 2014'te iptal etmişti.

Şirket ile Gine hükümeti arasında büyüyen kriz, 2019'da BSGR'nin, Simandou'daki demir madeninin işletmesine ilişkin haklarından feragat etmesiyle son bulmuştu.

O dönem Sarkozy'nin, şirketle Gine hükümetini uzlaştırmak için sık sık Cumhurbaşkanı Conde ile görüştüğü biliniyordu.

Steinmetz, 22 Ocak'ta Cenevre Mahkemesinde görülen davada, Gine'nin en büyük demir cevheri olan Simandou'daki madenin kullanım hakkını alabilmek için 8,5 milyon dolar rüşvet vermekten suçlu bulunmuştu.