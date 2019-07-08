Eski futbol hakemi Etem Atasoy vefat etti
22 dakika önce
Eski futbol hakemlerinden Etem Atasoy, hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:48 Kaynak: AA
Eski futbol hakemlerinden Etem Atasoy, hayatını kaybetti. Türkiye Futbol
Federasyonunun (TFF) internet sitesinde, Atasoy için baş sağlığı mesajı yayımlandı.
Mesajda, "Milli eski hakemlerimizden Etem Atasoy'un hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Etem Atasoy'un cenazesi, Konya
'nın Bozkır
ilçesinde yarın öğle namazını müteakip toprağa verilecek. Merhum Ethem Atasoy'a Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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