Son Dakika Haberleri: Eski futbol hakemi Etem Atasoy vefat etti
Son Dakika Spor Haber

Eski futbol hakemi Etem Atasoy vefat etti

22 dakika önce

Eski futbol hakemlerinden Etem Atasoy, hayatını kaybetti.

Eski futbol hakemi Etem Atasoy vefat etti, System.String[]
Eski futbol hakemlerinden Etem Atasoy, hayatını kaybetti.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde, Atasoy için baş sağlığı mesajı yayımlandı.
Mesajda, "Milli eski hakemlerimizden Etem Atasoy'un hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Etem Atasoy'un cenazesi, Konya'nın Bozkır ilçesinde yarın öğle namazını müteakip toprağa verilecek. Merhum Ethem Atasoy'a Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:48 Kaynak: AA
Futbol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Jeremain Lens'e kilo tepkisi Atletico Madrid, 126 milyon euroluk transfer Joao Felix'i basına tanıttı Galatasaray, Selçuk İnan'ın sözleşmesini uzattı İspanyollar yazdı! Mesa, Galatasaray'a geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 00:10:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski futbol hakemi Etem Atasoy vefat etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]