Eski futbolcu Celil Sağır kalp krizi geçirdi

Samsunspor'dan yapılan açıklamada, "Kulüp tarihimizin en önemli futbolcularından Celil Sağır'ın kalp krizi geçirdiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Celil Sağır'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyor ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Samsunspor, Kalp Krizi, Güncel, Son Dakika

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