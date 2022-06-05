Eski futbolcu Celil Sağır kalp krizi geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Eski futbolcu Celil Sağır kalp krizi geçirdi

05.06.2022 16:30
Eski futbolcu Celil Sağır kalp krizi geçirdi

Samsunspor'un efsane futbolcularından Celil Sağır, kalp krizi geçirdi.

Samsunspor'un efsane futbolcularından Celil Sağır, kalp krizi geçirdi.

Samsunspor'dan yapılan açıklamada, "Kulüp tarihimizin en önemli futbolcularından Celil Sağır'ın kalp krizi geçirdiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Celil Sağır'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyor ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Celil Sağır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi, tedavisi sürüyor! Eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi, tedavisi sürüyor! Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi! İşte güncel durumu Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi! İşte güncel durumu
Kaynak: AA

Samsunspor, Kalp Krizi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski futbolcu Celil Sağır kalp krizi geçirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:23 Putin'den, Ukrayna'ya füze gönderme kararı alan ABD'ye tehdit gibi sözler: Yeni hedefleri vururuz
17:21 Eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi, tedavisi sürüyor!
17:14 Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi! İşte güncel durumu
17:12 Bilim insanları kıyamet hazırlıklarına başladı! İşte araştırma sonuçları
16:39 Beşiktaş'ın en büyük fiyaskolarından biri! Douglas'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı
16:07 Mehmet Ali Erbil'den Tuğba Ekinci'nin iddialı klibine yorum geldi: İşte kadın
16:03 Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması: 5 milyonu aşkın kişi yararlanacak
15:50 Erdoğan, Toprak Mahsuller Ofisi'nin sert ekmeklik buğday ve arpa alım fiyatlarını açıkladı
15:48 60 yıllık eşini av tüfeğiyle öldüren yaşlı adam aynı tüfekle intihar etti!
15:30 Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus için övgü dolu sözler: Büyük bir antrenör
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 17:59:28. #1.12#
SON DAKİKA: Eski futbolcu Celil Sağır kalp krizi geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement