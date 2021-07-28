Eski futbolcu Emre Aşık, çocuklarına şiddet uygulamaktan hapis cezasına çarptırıldı

Yağmur Sarnıç, çocuklarının babaları olan Aşık tarafından şiddet gördüğünü iddia ederek şikayetçi olmuştu.

Sabah'ın aktardığı haberde; İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Aşık için karar çıktı. Gerekçeli kararda Emre Aşık'ın çocuklarına karşı iki kez 'Basit yaralama' suçunu işlediğinin sabit olduğu aktarılırken, diğer sanık dadı Sanavar'ın ise silahtan sayılan terlikle çocuklara karşı 3 kez 'Basit yaralama' suçunu işlediğinin sabit olduğu yazıldı.

Dosyada bulunan tüm deliller kapsamında sanık Aşık çocuklarına karşı işlediği 'Basit yaralama' suçundan 6 ay 44 gün hapis cezasına çarptırılırken, çocukların dadısı olan Sanavar ise 6 ay 45 gün hapis cezasına çarptırıldı.

"ODAYA KİLİTLEYİP TERLİKLE VURDU"

Kararda babalarının yanında olan çocukların vücutlarında morluklar ve ezilmelerin tespit edildiğinin belirtildi. Çocukların annelerine, babalarının boğazlarını sıktığını, kulaklarını çektiğini ve dadıları olan Sanavar'ın ise onları karanlık odaya kilitleyip terlik ile vurduğunu anlattığı açıklandı.