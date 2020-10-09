Eski futbolcu, halı saha maçında hayatını kaybetti - Son Dakika

VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan Ercan Akıncı (62), arkadaşları ile birlikte gittiği halı saha maçının 20'nci dakikasında, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Erciş ilçesinde yaşayan 5 çocuk ve 5 torunu olan Erciş Şeker Fabrikası'ndan emekli Ercan Akıncı, dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte Van Yolu Mahallesi'nde bulunan halı sahaya gitti. Akıncı, halı saha maçının 20'nci dakikasında bir anda yere yığıldı. Arkadaşları, hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine halı sahaya gelen ekipler, Ercan Akıncı'yı ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen, Ercan Akıncı hayatını kaybetti.Akıncı'nın uzun yıllar 2'nci ve 3'üncü liglerde profesyonel futbol oynadığı öğrenilirken, cenazesi cuma namazına müteakip Seyit Muhammet Mezarlığı'na defnedildi.