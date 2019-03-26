Son Dakika Haberleri: Eski Futbolcu İsmail Demiriz'e Fetö'den Hapis Cezası

Eski Futbolcu İsmail Demiriz'e Fetö'den Hapis Cezası

1 saat önce

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yargılanan eski futbolcu İsmail Demiriz hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Eski Futbolcu İsmail Demiriz'e Fetö'den Hapis Cezası, System.String[]
FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yargılanan eski futbolcu İsmail Demiriz hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin yargılanan eski futbolcu İsmail Demiriz'in davasında karara varıldı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık İsmail Demiriz ve avukatı hazır bulundu. Mahkeme, sanık Demiriz'e son savunmasını sordu. İsmail Demiriz suçsuz olduğunu söyleyerek, 41 kere milli forma giydiğini ve Türk bayrağını hakkıyla taşıdığını ifade etti. Allah'ı ve peygamberi insanlara anlattığını söyleyen Demiriz, "Benden nasıl terörist olur" dedi. Sanık Demiriz son olarak beraatini talep etti. Sanık savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanık İsmail Demiriz'in 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

(Melike İnal/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:56 Kaynak: İHA

Futbol, İsmail Demiriz, Güncel
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