Eski futbolcu Özer Hurmacı'nın avukatından açıklama - Son Dakika

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Özer Hurmancı'nın eşi Mihriban Hurmacı'yı dövdüğü iddialarına dair avukatı yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, " Özer Hurmacı'nın bu asılsız, yalan, iftira nitelikli konuşmalar ve haberlerle ilgili günlerdir konuşamama nedeni, kendisi hakkındaki uzaklaştırma kararıdır" denildi.

Bir dönem Fenerbahçe ve Trabzonspor'da oynayan eski futbolcu Özer Hurmacı'nın eşini darp ettiği iddia edilmişti. Sarıyer Jandarma Komutanlığına başvuran Mihriban Hurmacı'nın şikayeti üzerine Özer Hurmacı gözaltına alınmıştı. Komutanlıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Özer Hurmacı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Mihriban Hurmacı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şiddete uğradığını öne sürerken, Özer Hurmacı'nın avukatı Esennur Ezgi tarafından yapılan açıklamayla iddialar yalanlanmıştı. Özer Hurmacı'nın avukatı Ezgi, konuya ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı.

Açıklamada, "Müvekkilim Özer Hurmacı ile kamuoyunda günlerdir eşi Mihriban Hurmacı tarafından iftiralar atılmakta, ayrıca mesnetsiz, kaynağı belli olmayan iftira nitelikli yalan haberler yapılmaktadır. Tüm iddiaların asılsız olduğunun tekrarı ile müvekkilimin bu asılsız, yalan, iftira nitelikli konuşmalar ve haberlerle ilgili günlerdir konuşamama nedeni, kendisi hakkındaki uzaklaştırma kararıdır. Bilindiği üzere uzaklaştırma kararı ülkemizde hemen hemen her talep eden kadına verilmektedir. Bu karar nedeniyle kendisini kamuoyu nezdinde savunamayan, ülkemize de hizmetler vermiş eski milli futbolcumuz, müvekkilim Özer Hurmacı'nın 3 küçük çocuğu bulunmaktadır. Bu konunun hassasiyetine önem verilmesi temennimizdir" denildi. - İSTANBUL