Eski futbolcu Rıdvan Dilmen'e hakaretten yargılanan Ahmet Çakar beraat etti - Son Dakika

Eski futbolcu Rıdvan Dilmen'e hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan eski hakem Ahmet Çakar'ın beraatine karar verildi.

İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Çakar ve avukatı Esennur Ezgi katıldı. Şikayetçi Dilmen'i ise avukatı Emine Nur Çakır temsil etti.

Kimlik tespitinde emekli doktor ve spor yorumcusu olduğunu söyleyen, aylık gelirini 26 bin 500 lira olarak beyan eden Çakar, savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

Söz konusu paylaşımı, Dilmen'i kastederek yapmadığını savunan Çakar, "Rıdvan ile 40 yıllık arkadaşız. Suç tarihinden 3 ay kadar önce aramızda bir tartışma yaşanmıştı. Aramız biraz limoniydi ancak ben bu yazıda onu kastetmedim. Bu paylaşımı eski ABD başkanı Trump için yazmıştım." dedi.

Şikayetçi Dilmen'in avukatı Çakır, müvekkilinin koronavirüs nedeniyle duruşmaya katılamadığını, sanığa yönelik şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

Sanık avukatı Ezgi ise müvekkilinin Dilmen'e yönelik herhangi bir hakaret kastı olmadığını ifade ederek, beraat talebinde bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Rıdvan Dilmen'in kamuoyundaki lakabının "Şeytan Rıdvan" olduğunu belirterek, "iblis" kelimesinin Türk Dil Kurumunda şeytanla eş anlamlı olduğu, bu haliyle sanığın suç işleme kastının bulunmadığını söyledi.

Sanığın savunmasında söz konusu tweeti şikayetçiye değil de ABD Başkanlık Seçimleri'ndeki olaylar hakkında söylediği aktarılan mütalaada, dosya kapsamında bu hususun aksini ispat eden bir delil olmadığı gerekçesiyle sanık Çakar'ın beraatine karar verilmesi istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, Çakar'ın üzerine atılı "hakaret" suçunu işlediği sabit olmadığından beraatine hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Rıdvan Dilmen'in kendisine sosyal medyadan "İblis için zor günler başlıyor!" sözleriyle hakaret ettiğini ileri sürdüğü Ahmet Çakar'dan şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığı anlatılıyor.

Savunmasında, iblis yakıştırmasını Dilmen'e yapmadığını, neden üzerine alındığını anlayamadığını, dünya politikasında yabancı bir ülkenin liderine Kovid-19 salgınıyla alakalı eleştirel olarak bir yakıştırma yaptığını beyan ettiğini bildiren Çakar'ın hakaret suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapsi istenmişti.