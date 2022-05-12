ESKİ FUTBOLCU SEZER ÖZTÜRK'E 14 YIL 7 AY HAPİS - 1 - Son Dakika
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ESKİ FUTBOLCU SEZER ÖZTÜRK'E 14 YIL 7 AY HAPİS - 1

12.05.2022 17:20
ESKİ FUTBOLCU SEZER ÖZTÜRK'E 14 YIL 7 AY HAPİS - 1

SANCAKTEPE'de geçtiğimiz eylül ayında yol verme tartışması yaşadığı Halil İbrahim Scolten'i (25) ruhsatsız tabancasıyla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan futbolcu Sezer Öztürk, 'Haksız tahrik altında kasten öldürme, 'Haksız tahrik altında olası kastla yaralama ve 'Ruhsatsız silah...

SANCAKTEPE'de geçtiğimiz eylül ayında yol verme tartışması yaşadığı Halil İbrahim Scolten'i (25) ruhsatsız tabancasıyla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan futbolcu Sezer Öztürk, 'Haksız tahrik altında kasten öldürme, 'Haksız tahrik altında olası kastla yaralama ve 'Ruhsatsız silah bulundurma suçlarından toplamda 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Öztürk'ün tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Sezer Öztürk ve Ömer Genç getirildi. Mütalaaya karşı savunmaların alınmasının ardından mahkeme, sanıklara son sözünü sordu.

'AİLEMİN CANINI KORUDUĞUM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM'

Son sözü sorulan Sezer Öztürk, 'İlla haklı olmak için ölmek gerekmiyor. Rahmetliye üzüldüm. Olay bu noktaya geldiği için pişmanım. Ama kendi ve ailemin canını koruduğum için pişman değilim dedi. Diğer tutuklu sanık Ömer Genç ise tahliyesini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Sezer Öztürk'ü 'Haksız tahrik altında kasten öldürme, 'Haksız tahrik altında olası kastla yaralama ve 'Ruhsatsız silah bulundurma suçlarından toplamda 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Öztürk'ün tutukluluk halinin devamına da hükmetti. Heyet, Ömer Genç'i ise 5 ayrı suçtan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme Genç'in tahliyesine de karar verdi.

ESKİ FUTBOLCU SEZER ÖZTÜRK'E 14 YIL 7 AY HAPİS - 1
ESKİ FUTBOLCU SEZER ÖZTÜRK'E 14 YIL 7 AY HAPİS - 1
ESKİ FUTBOLCU SEZER ÖZTÜRK'E 14 YIL 7 AY HAPİS - 1
ESKİ FUTBOLCU SEZER ÖZTÜRK'E 14 YIL 7 AY HAPİS - 1

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Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı Eski futbolcu Sezer Öztürk 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı Eski futbolcu Sezer Öztürk 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESKİ FUTBOLCU SEZER ÖZTÜRK'E 14 YIL 7 AY HAPİS - 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESKİ FUTBOLCU SEZER ÖZTÜRK'E 14 YIL 7 AY HAPİS - 1 - Son Dakika
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